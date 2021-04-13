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Elektrik, su, doğal gaz faturaları ile ilgili flaş açıklama!

13 Nisan 2021 Salı - 14:38 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 14:38

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Elektrik, su, doğal gaz giderleri ile ilgili çok önemli bir açıklama yapıldı. Pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren esnaf ile ilgili destek talebi geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, "Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri devlet tarafından karşılanmalı. İşverene ve çalışanlara ekonomik destek verilmeli. SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Esnafın borçları süresiz ve faizsiz olarak ertelenmeli." dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  tedbirleri kapsamında zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların olası bir  kapanma kararına karşı taleplerini açıkladı. 
 
Palandöken yazılı açıklamasında, esnafın, ülke genelinde Kovid-19 vaka  sayılarının artması sebebiyle yeni bir kapanma ile karşı karşıya olduğunu  belirtti.
 
Olası kapanma kararına karşı esnaf ve sanatkarların taleplerini  aktaran Palandöken, şunları kaydetti:
 
 "Teşkilatımıza bağlı 415 meslek dalında pandemi sürecinden olumsuz  etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza destek verilmeli. Esnafımız gelir vergisi,  stopaj gibi tüm vergilerden muaf olmalı. Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji  girdileri devlet tarafından karşılanmalı. İşverene ve çalışanlara ekonomik destek  verilmeli. SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Esnafın borçları süresiz  ve faizsiz olarak ertelenmeli. Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları  ve bankalara olan tüm borçlar faizsiz ertelenmeli. Salgın sona erip piyasa  normalleşene kadar destekler sürdürülmeli."
 
  
 

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