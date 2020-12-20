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Elektrik, su, doğal gaz faturaları ile ilgili flaş açıklama!

AA |  20 Aralık 2020 Pazar - 15:21 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 15:21

Elektrik, su ve doğal gaz faturaları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. TESK tarafından yapılan açıklamada '6 ay' vurgusu yapıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, su ve doğal gaz faturalarına uygulanan vergilerden 6 ay vazgeçilmesini talep etti.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik, su ve doğal gaz  fatura ödemelerinin, tüketim harcamalarında konuttan sonra en çok harcama yapılan  kalem olduğunu bildirdi.
 
Esnaf ve vatandaşın fatura ödemelerine destek talebinde bulunan  Palandöken, "En az 6 ay bu faturalardaki vergilerin alınmaması, hem esnafın hem  de vatandaşın üzerinden önemli bir yükü kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.
 
Palandöken, faturalardaki vergi yüküne dikkati çekerek, şunları  kaydetti:
 
"Faturalarda doğal gazdan yüzde 18 KDV, elektrikten enerji fonu, TRT  payı, vergi, KDV olmak üzere yüzde 20 oranında vergi, sudan ise yüzde 40 oranında  olmak üzere atık su, çevre temizlik, KDV gibi kalemlerden vergi alınıyor. Esnafın  ve vatandaşın üzerinden en azından 6 ay süreyle bu vergilerin kaldırılması  faturaları önemli oranda düşürecek, herkese bir nebze de olsa nefes  aldıracaktır."
 
 
  
 

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