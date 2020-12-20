Elektrik, su, doğal gaz faturaları ile ilgili flaş açıklama!

Elektrik, su ve doğal gaz faturaları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. TESK tarafından yapılan açıklamada '6 ay' vurgusu yapıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, su ve doğal gaz faturalarına uygulanan vergilerden 6 ay vazgeçilmesini talep etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik, su ve doğal gaz fatura ödemelerinin, tüketim harcamalarında konuttan sonra en çok harcama yapılan kalem olduğunu bildirdi.

Esnaf ve vatandaşın fatura ödemelerine destek talebinde bulunan Palandöken, "En az 6 ay bu faturalardaki vergilerin alınmaması, hem esnafın hem de vatandaşın üzerinden önemli bir yükü kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.

Palandöken, faturalardaki vergi yüküne dikkati çekerek, şunları kaydetti: