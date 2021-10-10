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Elektrik santrallerdeki yakıtın bitmesinin ardından Lübnan karanlığa gömüldü

AA |  10 Ekim 2021 Pazar - 0:13 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 0:13

Lübnan'da yakıt krizine bağlı olarak iki büyük elektrik santralinin durmasının ardından ülke geneline karanlık çöktü.


Lübnan Elektrik Kurumundan gündüz saatlerinde yapılan açıklamada,  yakıtın tükenmesi sebebiyle Deyr Ammar ile Zahrani Elektrik santrallerinin  durduğu, üretim kapasitesinin 270 megavatın altına düştüğü bildirildi.
 
Ülkede bir süredir yakıt krizi nedeniyle süren elektrik kesintileri,  kuzeyde ve güneyde yer alan 2 ana elektrik santralinin durmasıyla birlikte  Lübnan'ın genelini karanlığa mahkum etti.
 
Ordudan yakıt temin edilecek
 
Büyüyen elektrik krizini çözmek üzere Silahlı Kuvvetlere başvuran  Lübnan Elektrik Kurumunun yeni yayımladığı açıklamasında, iki ana enerji  santralinin yeniden üretime geçmesi için ordunun stoklarından yakıt tedarikinin  gerçekleşeceği aktarıldı.
 
Enerji ve Savunma bakanlıklarının, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin iki  santralin yeniden çalıştırılması amacıyla 6 milyon litre yakıt sağlamaya hazır  olduğu belirtilen açıklamada, bu miktarın 3 günlük süre için yaklaşık 300  megavatlık ek enerji sağlayacağı ifade edildi.
 
Açıklamada, bunun da elektrik şebekesindeki toplam üretim kapasitesini  yaklaşık 500 megavata çıkaracağı kaydedildi.
 
Lübnan ordusu konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
 
Akşam saat 18:00-19:00 saatlerinden gece saat 00:00'a kadar mahalle  jeneratörlerinden yüksek meblağlarla 5 veya 10 amperlik elektrik hizmeti alan  vatandaşlar, saat 00:00'dan sonra ise geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalıyor.
 
Ülkedeki elektrik krizi
 
 Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan  bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük  ekonomik kriz yaşanıyor.
 
Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine  akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük  enerji kesintileri 20 saati buluyor. Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı  yaklaşık 3 bin 200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim bir  süredir 500 megavata kadar gerilemişti.
 
Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara  elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, yakıtı karaborsadan fahiş  fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da yüksek tutuyor.
 
Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi Enerji  Bakanları 8 Eylül'de, Ürdün'ün başkenti Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş  ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma  sağlanmıştı.

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