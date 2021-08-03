Elektrik kesintisinin nedeni ortaya çıktı!

Türkiye’nin pek çok ilinde dün sabah itibarıyla elektrik kesintileri yaşandı. Vatandaşlar panik olurken, kesintiler sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar yetkililere ulaşamadı. Dağıtım şirketleri, kesintinin ulusal iletim hatlarından kaynaklandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise yaşananların asıl sebebini açıkladı.

Türkiye genelindeki pek çok kentte dün sabah elektrik kesintileri yaşandı. Dağıtım şirketlerinin yetkilileri, kesintinin ulusal iletim hatlarından kaynaklandığını belirtirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise, “Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır” açıklaması yaptı.

Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Kırklareli, Hatay, Uşak, Dün sabah aralarında İstanbul Manisa ’ın da bulunduğu birçok ilde elektrik kesintisi yaşandı. Vatandaşlar sabah saatlerinde başlayan kesinti için özel dağıtım şirketlerine ulaşmaya çalışırken, pek çok dağıtım şirketi ile telefon hatları ve internet siteleri üzerinden irtibat sağlanamadı.

Elektrik kesintileri sosyal medyada da gündem oldu. Dağıtım şirketlerinin yetkilileri, kesintinin ulusal iletim hatlarından kaynaklandığını belirterek, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’yi (TEİAŞ) işaret etti. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bursa’da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır.

Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır” ifadelerini kullandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım da, “Hizmet bölgemizdeki belirli alanlarda iletim sisteminden kaynaklı enerji kesintileri yaşanmaktadır. Dağıtım şirketimizin sorumluluk alanı dışında gelişen bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar yapılmaktadır” duyurusu yaptı.

TÜKETİM ARTTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise, yaptığı açıklamada, kesintinin elektrikteki artan talepten kaynaklandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir.

Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır.”

Açıklamanın yapıldığı saatlerde kesintiler de önemli ölçüde sona erdi.

KURAKLIK KESİNTİSİ

Aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde elektrik üretimi azalırken, klimalar ise tüketimi artırıyor. Geçtiğimiz günlerde elektrik üretimi ve tüketiminde yeni rekor kırıldı. Günlük tüketim 29 Temmuz ’da 1 milyon 78 bin 9 MWh’ye, tüketim ise 1 milyon 88 bin 325 MWh’ye ulaştı. Elektrik tüketiminin yükselişi, elektrik altyapısı üzerinde baskı oluşturuyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklık artışlarının süreceğini belirtirken, sosyal medyada perşembe günü yüksek sıcaklıklara ulaşılacağı, bu nedenle klimaların düşük ayarda çalıştırılması uyarısında bulunuluyor. (Milliyet)