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Elektrik kesintileriyle ilgili son dakika açıklaması! Resmen duyuruldu

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 18:07 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 18:07

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99,7’sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandığını bildirdi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin'de meydana  gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde  99,7’sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandı. Kalan 43 aboneye altyapı  çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilecektir." ifadelerine yer  verildi.

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