Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99,7’sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandı. Kalan 43 aboneye altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilecektir." ifadelerine yer verildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Elektrik kesintileriyle ilgili son dakika açıklaması! Resmen duyuruldu
Elektrik kesintileriyle ilgili son dakika açıklaması! Resmen duyuruldu
24 Temmuz 2021 Cumartesi - 18:07 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 18:07