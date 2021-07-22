22 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,1060 0.05
USD 8,5750 0.20 ALTIN 497,910 0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Elektrik kesintileriyle ilgili son dakika açıklaması! Resmen duyuruldu

AA |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 19:05 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 19:05

Elektrik kesintileriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlık duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de 3 bin 45 abonenin sel nedeniyle elektriksiz kaldığını, 9 bin 650 abonenin enerjisinin güvenlik önlemleri kapsamında kesildiği bildirdi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Artvin ve Rize'de  meydana gelen selin ardından 56 trafonun hasar nedeniyle, 67 trafonun ise can ve  mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarıldığı belirtilerek, şu ifadeler  kullanıldı:
 
"Sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kalmıştır. 9 bin 650  abonenin enerjileri güvenlik önlemleri kapsamında kesilmiştir. Bölgede hasar  tespit ve trafo bakım ve onarım çalışmaları eş zamanlı devam etmektedir. Selden  etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Bölgenin bir an önce enerjiye  kavuşturulması için ekiplerimiz sahada görevlerinin başındadır."
 

ETİKETLER

Elektrik kesintileri son dakika Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik son dakika Elektrik son dakika haberleri elektrik abone abone elektrik fatura Artvin Rize
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.