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Elektrik kesintileriyle ilgili son dakika açıklaması! Resmen duyuruldu

17 Temmuz 2021 Cumartesi - 21:39 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 21:44

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketinin meydana geldiği Rize’de bugün itibarıyla elektriği kesilen hiçbir abonenin bulunmadığını bildirdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Rize’de meydana gelen sel sonrasında 83 kişilik 27 ekiple çalışmalar aralıksız olarak devam etmiştir. Bugün itibariyle bölgede selden etkilenen hiçbir trafo, elektriği kesilen hiçbir abone kalmamıştır. Enerji arzı kesintisiz ve sorunsuz olarak devam etmektedir” denildi.

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