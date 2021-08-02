Elektrik kesintileri birçok ilde yaşanıyor! İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa’da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama...

Vatandaşların, sosyal medyadan duyurduklarına göre; yurt çapında birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.
Sosyal medyadaki mesajlara İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda 'elektrik kesintisi' ihbarı geliyor.
İstanbul ve İzmir'deki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ise ulaşılamıyor.
BAKANLIKTAN SON DAKİKA ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, bazı kentlerde meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana geldiği vurgulanarak, "Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" denildi.
PLANLI KESİNTİLER DE VAR
Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi.
Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.
İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı iller ve kesintilerin bitiş saati...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
Arnavutköy, Avcılar, Bağcilar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sariyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşandı.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklama, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle ulaşıma ara verildiği belirtildi.
Türkiye genelinde iletim hatları kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor
Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu öğrenildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
AVCILAR'DA KESİNTİ VE ŞİDDETLİ PATLAMALARA TEPKİ
Avcılar'da sokaktaki elektrik direkleri arasında 3 gün peş peşe görülen patlama ve yanmaların ardından akımların gitmesi bölgede korku ve endişeye neden oldu. Esnaf ürünlerini çöpe atmaktan, evlerde oturanlar buzdolaplarındaki ürünlerin bozulmasından yakındı.
Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak'ta bulunan elektrik direklerinde 3 gün boyunca aralıklarla şiddetli patlamalar oldu, kablolar yandı. Dün öğle saatlerindeki son patlamanın ardından esnaf ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ile kopan alevler içerisindeki hatları söndürdü. Patlamaların ardından bölgeye elektrik uzun süre verilemezken, elektrik kurumu görevlilerinin müdahale çalışmalarının ardından yine patlamalar oldu.
"YANGINI BİZZAT SÖNDÜRDÜK. ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"
Sokakta kasap olan Enver Baykara, 3 gün boyunca elektriklerin kesildiğini, akşam verilen akımların gündüz cihaz ve klimaların açılması ile kesildiğini belirtirken, "Dükkanımdaki etlerin büyük bölümünü başka bir yerdeki yedek bir soğutucuya taşıyarak kurtardık. Raflarım şu an boş. 2-3 kilo etim bozuldu, çöpe attık. Son çıkan büyük patlama ardından yangını bizzat söndürdük. Çözüm bekliyoruz" dedi. Börekçi İbrahim Gediz ise iş yerindeki salon tentesinin zarar gördüğünü, iki günde pişirilmek üzere hazırladığı soğutucuda sakladığı en az 80 tepsi börek veya simidi çöpe attığını söyledi. Gediz, zararının 2 bin lirayı bulduğunu, satış yapamaz, müşteri kabul edemez hale geldiğini belirtti.
"DÜKKANIM YANACAK DİYE ÇOK KORKUYORUM"
Çiğköfteci Habip Özdemir de ürünlerini saklayamaz olduğunu, son olayda direklerin altında park edilen otomobilin yanmasını yangın tüpü ile önlediklerini söyledi. Evlerde oturanlar etlerinin bozulduğunu ifade ederken, kuru gıda satan Refika Yeter, "Dükkanım yanacak diye çok korkuyorum" dedi. Bölgeye sevk edilen iki araçtaki işçiler direklerdeki hatları değiştirmeye başlarken, hatlardan birisini böleceklerini böylece sorunun ortadan kalkacağını söyledi.