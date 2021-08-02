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Elektrik kesintileri bir çok ilde yaşanıyor! İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa’da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama...

Elektrik kesintileri bir çok ilde yaşanıyor! İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa’da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama...