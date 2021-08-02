Elektrik kesintileri 2 Ağustos 2021! Elektrik kesintileri nerede var? Elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri…

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken pek çok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli gibi şehirlerin yer aldığı elektrik kesintisi nedeniyle BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik gibi sitelere de erişim sağlanamadı. Enerji Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, yangın bölgelerinde kontrollü kesinti olduğunu, bakanlık olarak acil koordinasyon merkezinin kurulduğunu aktardı. Elektrik kesintileri nerede var? Elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri…

Yangın, sel dışında iller şimdi elektrik kesintisi nedeniyle zor durumda kaldı. Yangınlarla mücadele eden Antalya'nın da aralarında olduğu birçok ilde elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine şu anda ulaşılamadı. Öte yandan BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintilerinin kaynağı arıza kaynaklı. Kesintiler hakkında ekiplerin çalıştığı ve 1 saat içinde enerji verileceği belirtildi. Peki, Elektrik kesintileri nerede? 2 Ağustos elektrik kesintileri 2 Ağustos 2021…

ELEKTRİK KESİNTİLERİ NEREDE VAR?

Elektrik kesintisi yaşanan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa yer aldı.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik kesinti haritası kırmızıya dönmüş durumda.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan 22 ilçe şöyle; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu.

YÜKSEK TALEP VE İLETİM HATLARINDAN KAYNAKLI

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu öğrenildi. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade etti.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan elektrik kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır."