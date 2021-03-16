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Elektrik kararı! Yürürlüğe girdi, artık...

AA |  16 Mart 2021 Salı - 9:37 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 9:37

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Elektrik ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrı ayrı yetki devri yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki devri yapabilecek.


Elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili yeni karar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi.
 
Buna göre, bakanlık elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminde ihtisas  sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki verebilecek.
 
Öte yandan, denetim raporunun hazırlanma ve bakanlığa sunulma süresi  30 iş gününden 60 iş gününe çıkarıldı. Bakanlık, denetim raporunu veya denetim  raporu hakkındaki nihai görüşünü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderecek.
 
Söz konusu yönetmelikteki, denetim heyeti içinden, ihtiyaç duyulması  halinde raporlama yapmak üzere görevlendirme yapılabileceğine ilişkin hüküm ise  yürürlükten kaldırıldı.
 

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