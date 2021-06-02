ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Elektrik kararı! Resmen başladı, ücret...

Elektrik kararı! Resmen başladı, ücret...

Elektrik kararı! Resmen başladı, ücret... Elektrik ve doğal gaz ile ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı. Resmen başladı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.