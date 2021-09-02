Elektrik ile ilgili son dakika kararı! Yeni düzenleme geliyor, EPDK duyurdu

Elektrik ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu. Ve belli oldu. Aboneler şikayetçiydi. Harekete geçildi. Vatandaşlar mağdur edilmeyecek. Son dönemde sıcak hava ve kuraklık sebebiyle meskenlerde artan elektrik tüketim talebinin üretimden fazla olması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaya başlanırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) vatandaşın bu mağduriyetini gidermek noktasında yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Tüm elektrik abonelerini çok yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenleme geliyor. Yeni düzenlemeye göre; Sistemin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları dağıtım şirketi tarafından hazırlanacak. Şirketler acil müdahale aracı ile yeterli sayıda eğitimli personeli 24 saat hazır durumda bulunduracak.

EPDK, Elektrik Dağıtım Sistemi İzleme Yönetmeliği Taslağı'nı kamuoyu görüşüne açtı. Elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcılara sunulması amacıyla hazırlanan yönetmelik ile dağıtım şirketi ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar da belirlendi.