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Elektrik ile ilgili flaş karar! İptal edildi, artık...

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 9:41 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 9:41

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından duyuruldu. Elektrik üretimi ile ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EPDK tarafından elektrik piyasasında 12 şirkete üretim lisansı verildi, 5 şirketin lisansı sona erdirildi.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde  12 şirkete üretim lisansı verilirken, 5 şirketin lisansı sona erdirildi, 1  şirketin lisansı da iptal edildi.
 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri  çerçevesinde 4 şirketin LPG depolama lisansı ve 2 şirketin dağıtıcı lisansının  süresi uzatıldı. LPG piyasasında bir şirketin dağıtıcı ve bir şirketin depolama  lisansı sona erdirilirken, bir şirkete de dağıtıcı lisansı verildi.
 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bir şirkete  madeni yağ lisansı verildi.
 
Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel  Müdürlüğünün yine Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yer alan ilanına göre, Arar  Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. AŞ'nin Konya il sınırları içinde yer alan 2  farklı petrol işletme ruhsatının 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.
 
  
 

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