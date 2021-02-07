Elektrik ile ilgili flaş karar! İptal edildi, artık...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından duyuruldu. Elektrik üretimi ile ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EPDK tarafından elektrik piyasasında 12 şirkete üretim lisansı verildi, 5 şirketin lisansı sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 12 şirkete üretim lisansı verilirken, 5 şirketin lisansı sona erdirildi, 1 şirketin lisansı da iptal edildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 4 şirketin LPG depolama lisansı ve 2 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı. LPG piyasasında bir şirketin dağıtıcı ve bir şirketin depolama lisansı sona erdirilirken, bir şirkete de dağıtıcı lisansı verildi.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bir şirkete madeni yağ lisansı verildi.