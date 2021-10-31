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Elektrik ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu: Yeni dönem başlıyor, belli oldu

AA |  31 Ekim 2021 Pazar - 18:27 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 18:27

Elektrik ile ilgili flaş karar verildi. EPDK resmen duyurdu. Ve belli oldu. GES ile ilgili önemli gelişme. Yeni dönemin ilk adımları atılmaya devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri için reaktif güç destek hizmeti performans test prosedürlerini belirledi.


EPDK'nin Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Yönetmeliğe eklenen "Güneş Enerjisine Dayalı Fotovoltaik Üretim  Tesisleri için Reaktif Güç Destek Hizmeti Performans Test Prosedürleri"  kapsamında, söz konusu performans testleri üretim tesisinin sisteme bağlantı  noktalarında üretim tesisi bazında gerçekleştirilecek. Bu testlere ilişkin  reaktif güç destek hizmeti performans test sertifikası ve test raporu üretim  tesisi bazında hazırlanacak.
 
Güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri için reaktif güç  destek hizmeti performans testleri "reaktif güç kapasite testleri" ve "gerilim  kontrolü testi" olmak üzere iki kısımdan oluşacak.
 
Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle reaktif güç destek hizmeti  performans testi öncesinde sağlanması gereken koşulların yanı sıra ilgili  testlerin hedefi, aşamaları, sonuçları ve kabul kriterleri de belirlendi.
 

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