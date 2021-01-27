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Elektrik ile ilgili flaş gelişme! Fatura ve aboneler...

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 13:52 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 13:52

Elektrik abone ve faturaları ile ilgili flaş gelişme. Hepsi arttı... Elektrik üretimi geçen yılın kasım ayında yüzde 7,3 arttı. Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 2,8 artarak 19 milyon 390 bin 93 megavatsaat oldu. Tüketimin yüzde 46,9'u sanayi, yüzde 24,7'si mesken ve yüzde 23,9'u ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu tüketimin yüzde 2,4'ünün aydınlatma ve yüzde 2,1'inin tarımsal sulama kaynaklı olduğu belirlendi. Elektrikte abone sayısı, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 45 milyon 968 bin 466'ya ulaştı.


Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yılın  kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artışla 24 milyon 959 bin  395 megavatsaat oldu.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Kasım 2020'ye ilişkin "Elektrik  Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 33,2'si doğal  gaz santralleri, yüzde 22,2'si ithal kömür, yüzde 14,2'si linyit santralleri ve  yüzde 13,3'ü hidroelektrik santralleri tarafından karşılandı. Bu kaynakları  sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil  izledi.    Toplam lisanslı elektrik üretimi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın  aynı ayına kıyasla yüzde 7,3 artarak 24 milyon 959 bin 395 megavatsaate yükseldi.  Elektrik üretimindeki artışta, sanayi üretiminin yükselmesi ve aydınlatma  kaynaklı tüketim etkili oldu.  
 
  Faturalanan tüketim miktarı
 
Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 2,8 artarak  19 milyon 390 bin 93 megavatsaat oldu. Tüketimin yüzde 46,9'u sanayi, yüzde 24,7'si mesken ve yüzde 23,9'u  ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu tüketimin yüzde  2,4'ünün aydınlatma ve yüzde 2,1'inin tarımsal sulama kaynaklı olduğu belirlendi.
 
  Abone sayısı arttı
 
Elektrikte abone sayısı, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına  göre yüzde 2,4 artarak 45 milyon 968 bin 466'ya ulaştı. Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4,3, mesken  tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında  yüzde 2,6, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,9 ve ticarethane  tüketicilerinin sayısında yüzde 1,5 artış görüldü. Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 3,6  artarak 88 bin 75 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 30,1'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,6'sı  barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,3'ü linyit santrallerinden, kalanı ise diğer  enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.
 

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