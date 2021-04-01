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Elektrik ile ilgili flaş değişiklik kararı!

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 9:58 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 10:06

Elektrik ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Yeni alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tüm aboneleri ilgilendiriyor. EPDK duyurdu. Süreç tamamen değişti. Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.


Resmi Gazete'de EPDK'nin Elektrik Piyasası Yan Hizmetler  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de yayımladı.
 
Buna göre, 26 Kasım 2017 tarihli Elektrik Piyasası Yan Hizmetler  Yönetmeliğinde belirtildiği üzere yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel  kişilik kayıt başvurusunda, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri  ve imza sirkülerlerinin aslı ya da noter onaylı suretini iletmelerine ilişkin  düzenlemeyle birlikte, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve  sicil tasdiknamesi veya vekaletnamesi kuruma iletilecek.
 
Resmi Gazete'de Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi  Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yayımlandı.
 
Buna göre, yarışmaya başvuru esaslarını belirleyen 13 Mayıs 2017  tarihli Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan  Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği tadil edildi. Bu kapsamda  Yarışmaya teklif veren tüzel kişilerden istenen şirketi temsil ve ilzama yetkili  kişilere veya vekalet verilen kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri yerine,  "şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere veya vekalet verilen kişilere ait  sicil tasdiknamesi veya vekaletname istenecek.

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