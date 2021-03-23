Elektrik ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 72 arttı

Elektrik üretimiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. TEİAŞ verilerine göre, Türkiye’de jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisiyle 2017 yılında 26 bin 562 gigawatt-saat elektrik üretilirken, bu rakam 2020’de yüzde 72 artışla 45 bin 897’ye ulaştı. Türkiye ve Avrupa'da rüzgar enerjisine yönelik yatırımlar yapan Zeren Group’un CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, "Türkiye enerji alanında yaptığı büyük yatırımlarla enerjide tam bağımsız bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Dünya nüfusu her yıl ortalama 80 milyon artarken, enerji tüketimi de aynı ivmeyle yükseliyor. Enerji ihtiyacını karşılamada petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar uzun vadede yetersiz kalırken, yaydıkları kimyasallarla da dünyaya ciddi anlamda zarar veriyor. Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarını öne çıkarırken, enerji teknolojilerine yönelik çalışmaların da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hız kazandığı görülüyor.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’de jeotermal , rüzgar ve güneş enerjisiyle 2017'de 26 bin 562 gigawatt-saat elektrik üretilirken, bu rakam 2020'de yüzde 72 artışla 45 bin 897’ye ulaştı. Türkiye ve Avrupa 'da rüzgar enerjisine yönelik yatırımlar yapan CEO Mustafa Yiğit Zeren, “Dünyanın geleceği için, yenilenebilir enerji kaynakları her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerini giderek daha fazla hissettiğimiz bu dönemde, Türkiye yaptığı büyük yatırımlarla enerjide tam bağımsız bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor” dedi.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN YÜZDE 30’U YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK

Dünyanın enerji tüketimi giderek artarken, fosil yakıt kaynakların da sürekli azaldığına dikkat çeken Mustafa Yiğit Zeren, “Her yıl bir öncekinden daha fazla enerji tüketiyoruz. Oluşan bu yüksek talebin karşılanması için, yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor. Türkiye, 2023 yılına kadar toplam elektrik enerjisi talebinin en az yüzde 30’unu ve ulaştırma sektörü ihtiyaçlarının da yüzde 10’unu yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyor. Aynı zamanda enerji yoğunluğunu, yani birim GSYH başına tüketilen enerji miktarını da 2011 yılını baz alarak en az yüzde 20 düşürmeyi amaçlıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olarak, bu hedeflere emin adımlarla ilerliyor, başarımızın özellikle Avrupa’ya örnek olduğunu da görüyoruz” diye konuştu.

3 YILDA 50 MEGAWATTLIK PORTFÖY HEDEFLENİYOR

Polonya, Enerji alanında milli gelir sağlama misyonunu üstlendiklerine, bu kapsamda yenilenebilir enerji projeleri ihraç ettiklerine de değinen Mustafa Yiğit Zeren, “Geleceğin yenilenebilir enerjide olduğuna inanıyoruz. 2021 yılında uluslararası yatırımlara imza atmayı ve stratejik alanlarda büyümeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarını önceliklendiriyoruz. Hollanda Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri için yenilenebilir enerji projeleri geliştiriyoruz. Bu ülkelerde, güneş ve rüzgar enerjisine yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 3 yıllık dönemde 50 megawattlık bir portföye ulaşmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK 44 BİN 500 MEGAVATSAAT

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 09.45'teki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 599 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 54 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. Günlük bazda dün 898 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 249 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi. Öte yandan, dün 2 bin 183 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 563 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.