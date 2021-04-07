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Elektrik ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 7,2 arttı ve...

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 22:30 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 22:30

Elektrik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Rekor artış. Avrupa Yakası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,7 düşerken, meskenlerde elektrik tüketimi yüzde 7,2 artışla rekor seviyeye ulaştı.


Salgın, geçen yıl konutlarda elektrik tüketiminde rekor getirdi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) her yıl düzenli olarak  hazırladığı "Yılın Enleri Raporu" çevrim içi olarak düzenlenen basın  toplantısında açıklandı.
Rapora göre, geçen yıl Türkiye'de Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik  mart ayında alınmaya başlanan önlemler mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin  elektrik tüketimlerine farklı yansıdı. Uzaktan çalışma ve eğitimin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamalarının da  etkisiyle geçen yıl meskenlerde elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 7,2  artışla 7 milyar 843 milyon kilovatsaatle rekor seviyeye ulaştı.
 
Sanayi ve ticarethane abone gruplarında elektrik tüketimi 2020'de bir  önceki yıla göre yüzde 7,7 azalırken, Avrupa Yakası'nda tüketim salgının  etkisiyle yüzde 3,7 düşüşle 25,9 milyar kilovatsaat oldu. Avrupa Yakası'nın elektrik tüketimi geçen yıl Türkiye'nin 304,8 milyar  kilovatsaat olan toplam tüketiminin yüzde 8,5'ini oluşturdu.
 
Bu dönemde, Avrupa Yakası'nda en yüksek elektrik tüketimi ilçe bazında  Esenyurt'ta kaydedilirken, en düşük tüketim Çatalca, Esenler ve Güngören'de  görüldü. Avrupa Yakası'ndaki kişi başı ortalama kesinti sayısı geçen yıl bir  önceki yıla göre yüzde 9,6 azalarak 11,69 oldu. Bu dönemde çağrı merkezine gelen  çağrı sayısı da yüzde 16 düşüşle 2 milyon 735'e geriledi.
 
 "Bu yıl 1,2 milyar lira yatırım yapmayı planlıyoruz"
 
BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, toplantıda yaptığı konuşmada, müşteri  memnuniyetini sağlamak amacıyla salgın döneminde bakım ve yatırım kaynaklı  kesintilerin yüzde 80'ini gece 00.00-06.00 saatlerine kaydırdıklarını dile  getirdi.
 Amaçlarının arıza sayı ve sürelerini en düşük seviyeye geçmek olduğunu  kaydeden Yiğit, "Özelleştirme sonrası 2013-2020 döneminde faaliyet bölgemizde  gerçekleştirdiğimiz yatırımların toplamı 3,3 milyar lirayı aştı. Bu yıl 1,2  milyar lira yatırım yapmayı planlıyoruz. Dördüncü uygulama dönemini kapsayan  2021-2025 yıllarında ise toplam 5 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirmeyi  hedefliyoruz." diye konuştu.
 
  
 
 

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