Elektrik ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 12,2 arttı

Tüm aboneleri ilgilendiriyor. Açıklama geldi ve belli oldu. Yüzde 12,2 artış oldu. Yaşanan artışa korona virüs neden oldu. Salgın döneminde birçok kişi evden çalışmaya başladı. Öğrenciler ise uzaktan eğitime geçti. Bu nedenle teknolojik cihazların kullanımı arttı. Bu da elektrik tüketimine yansıdı. Türkiye'nin elektrik tüketimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 27 milyar 603 milyon 633 bin kilovatsaat oldu.

Tüm aboneleri çok yakından ilgilendiren açıklama. Yüzde 12.2'lik artış yaşandığı belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 939 milyon 423 bin kilovatsaatle 26 Mart'ta, en düşük tüketim ise 763 milyon 184 bin kilovatsaatle 28 Mart'ta gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 27 milyar 603 milyon 633 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 13,9 artarak 27 milyar 880 milyon 32 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 22,2'si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 28,9'u doğal gaz santrallerinden, yüzde 16,4'ü ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,9, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 14,3 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal , güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, söz konusu dönemde elektrik tüketim ve üretiminde görülen artışta, tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkili olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi etkenler nedeniyle teknolojiye yönelimin arttığına ve bu durumun da tüketime daha fazla yansıdığına işaret eden Karagöl, "Bu dönemde birçok farklı teknolojik ürün talep edildi ve bu da tüketimi arttırdı. Ayrıca elektrik fiyatlarında artış olduğu kadar tüketimdeki artış da faturalara yansıdı diyebiliriz. Kısıtlama dönemlerinde de bunu gördük." diye konuştu.

Elektrik ithalatı yüzde 70 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 70,3 azalarak 307 milyon 184 bin kilovatsaatten 91 milyon 311 bin kilovatsaate düştü.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 92,5 artarak 367 milyon 487 bin kilovatsaat oldu. Mart 2020'de 190 milyon 925 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.