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Elektrik ile ilgili flaş açıklama! Resmen duyuruldu...

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 14:40 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 14:59

Elektrik ile ile ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! Harekete geçildi ve EPDK kararı resmen tüm abonelere duyurdu. Önemli bir adım atıldı, ceza geliyor. Elektrik dağıtım hizmetlerinde planlı bakım konusunda hangi bölgede olursa olsun vatandaşları mağdur eden ve kesintilere maruz bırakan şirketler için düğmeye basıldı. EPDK'dan yapılan açıklamada bu şirketlerin bedelini finansal olarak ödeyeceği belirtildi. Sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı  Mustafa Yılmaz, 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme  Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 2020'nin olağandışı bir yıl olduğunu  fakat bu dönemde altyapı güçlendirilirken iş yapış şekillerinin de gözden  geçirildiğini söyledi.
 
Bu süreçte yeni tarife döneminin esaslarını belirlemek amacıyla kalite  ve tüketici hizmetleri yönetmeliklerini hayata geçirdiklerini dile getiren  Yılmaz, şöyle konuştu:
 
 "Biz bu noktada hazırladığımız mevzuatın kalitesinden eminiz. Aynı  ölçüde sizlerden de bütün uygulamalarınızda yüksek kalite ve kusursuz hizmet  bekliyoruz. Bu yeni dönemde bahaneye, mazerete asla yer yok. 2021 ile birlikte  elektrik dağıtım ve tedarikinde kalitenin ve müşteri memnuniyetinin zirvede  olacağı bir döneme geçiyoruz. Bu döneme küresel salgın koşullarında başlamak  dezavantajlı görünebilir. Bu yıl sizlerden önemli sıçramalar, daha yenilikçi  uygulamalar ve küresel çapta örnek alınacak sonuçlar elde etmenizi bekliyoruz.  2020 yılı ekim değeriyle yaklaşık 66,7 milyar liralık yatırım tavanını kurulumuz  onayladı."
 
VATANDAŞI KESİNTİLERE MAHKUM EDEN ŞİRKETLER BEDELİNİ ÖDEYECEK
 
Yılmaz, elektrik kesintilerini Türkiye'nin gündeminden çıkarabilmek  için planlı bakım faaliyetlerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Burada  bir diğer önemli husus planlı bakım faaliyetlerinin de tarifeler marifetiyle  düzenlenmesi. Artık Türkiye’nin en ücra köşesinde dahi olsa elektrik dağıtım  hizmetlerinde planlı bakım konusunda gerekli özeni göstermeyen, vatandaşlarımızı  kesintilere mahkum eden şirketler bunun bedelini finansal olarak da ödeyecek.  Kurum olarak planlı bakım harcamaları için yıllık yaklaşık 2,2 milyar lira bütçe  öngördük." dedi.
 
'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
 
Özellikle ekonomik ömrü dolan kırsal şebeke yatırımlarının bu dönemde  önemli oranda yapılmasını, şebekenin teknolojik seviyesinin daha da artmasını ve  akıllı şebekelere doğru ciddi adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden  Yılmaz, EPDK olarak bu bütçenin nasıl kullanıldığının takipçisi olacaklarını  belirtti.
 
CEZA VERİLECEK
 
Yılmaz, geçen yıl sonu yürürlüğe giren Kalite Yönetmeliği ile kesinti  sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza  vermek durumunda kalacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
 
"Tabii ki ceza vermek EPDK olarak bizim en son başvurmak istediğimiz  bir yöntem. Ancak özellikle tüketici mağduriyetlerinin yaşandığı durumlarda  kullanmak zorunda olduğumuz ve kullanmaktan çekinmeyeceğimiz bir yöntem. Bu  konuda gereken hassasiyetin gösterileceğine eminim. Ayrıca, hafta sonu yürürlüğe  giren Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğimiz ile ilgili dağıtım şirketlerimizi çok  dikkatli ve titiz hareket etmeleri konusunda uyarmak istiyorum.
 
'GEREKEN REAKSİYONU VAKİT KAYBETMEDEN VERECEĞİZ'
 
Elektrikte  tüketici haklarının yasal altyapısını belirleyen ve bu hakları garanti altına  alan bu yönetmelikle, sahadaki hizmetlerin kalite odaklı sürdürüleceği, herkesin  kazanacağı, tüketicilerimizin de şirketlerimizin de mutlu olacağı bir yol  haritası belirledik. Söz konusu yönetmeliğimizi her maddesini en ince ayrıntısına  kadar düşünerek ve tüketici memnuniyetini en üst düzeye taşıma hedefiyle  hazırladık. Ancak özellikle vurgulamak isterim ki EPDK olarak bütün  mevzuatlarımızda olduğu gibi bu yönetmeliğin de sahadaki uygulamasının yakın  takipçisi olacağız.  Tüketicilerimizi üzen, mağdur eden uygulamalara gereken  reaksiyonu vakit kaybetmeden vereceğimizi zaten sizler de biliyorsunuz."
 
    Akıllı şebeke ve Ar-Ge faaliyetlerinin de öncelikler arasında yer  aldığını dile getiren Yılmaz, Ar-Ge bütçelerini artırarak 5 yıllık dönemde yıllık  ortalama 199 milyon liralık bütçe belirlediklerini ve bu alanda yeni çalışmalar  beklediklerini bildirdi.

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