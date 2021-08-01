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Elektrik ile ilgili flaş açıklama! Bayram sonrası...

AA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 13:53 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 13:53

Elektrik abonelerini yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Bayram sonrası işaret edildi. Elektrik tüketiminde rekor artış kaydedildi.


 Elektrik tüketimi ile ilgili yapılan açıklamada bayram sonrasındaki rekor artışa değinildi. Kurban Bayramı'nın  ilk gününde ayın en düşük seviyesine gerileyen elektrik tüketimi, tatilin sona  ermesiyle tekrar rekor seviyelere ulaştı. 
 
 Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen  bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla iş yerlerinin büyük bölümünün  kapalı olması ve konutlardaki düşük kullanım nedeniyle azalış eğilimine giren  elektrik tüketimi, bayramın ilk gününde 753 bin 343 megavatsaatle ayın en düşük  seviyesini gördü.
 
Tüketim, bayramın ikinci gününde 778 bin 72 megavatsaat, üçüncü  gününde 799 bin 416 megavatsaat, son gününde ise 813 bin 957 megavatsaat  seviyelerinde seyretti.
 
Tatilin sona ermesiyle yeniden artışa geçen elektrik tüketimi, 9  günlük Kurban Bayramı tatilinden sonraki ilk iş günü olan 26 Temmuz'da 1 milyon  12 bin 231 megavatsaat seviyesine ulaştı.
 
Bir sonraki gün yükselişini 1 milyon 60 bin 32 megavatsaate taşıyan  elektrik tüketiminde 28 Temmuz Çarşamba günü 1 milyon 70 bin 13 megavatsaatle 13  Temmuz'da kaydedilen 1 milyon 61 bin 741 megavatsaatlik rekor seviye aşıldı.
 
Bayram tatili sonrası yükseliş eğilimini sürdüren elektrik tüketimi,  29 Temmuz'da 1 milyon 80 bin 37 megavatsaate kadar tırmanırken 30 Temmuz Cuma  günü ise 1 milyon 88 bin 929 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine  ulaştı.
 
  
 
 

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