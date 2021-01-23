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Elektrik ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu...

AA |  23 Ocak 2021 Cumartesi - 17:09 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 17:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmen duyurdu.Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü yerli ve yenilenebilir kaynaklarla 96 bin megavata ulaştı.


Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 96 bin megavata ulaştı.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  Türkiye'nin büyüyen ekonomi, sanayi ve nüfusunun artan elektrik ihtiyacını  karşılayacak kurulu güç 96 bin megavat oldu. Bu kapsamda, devreye alınan yerli ve yenilenebilir enerji  santrallerinin kurulu güç içindeki payı ise yüzde 63,5 seviyesine yükseldi. Kurulu güç içindeki en yüksek payı yüzde 32 ile hidrolik alırken,  yerli kömür yüzde 12, rüzgar yüzde 9, güneş yüzde 7, jeotermal ve biyokütle yüzde  2'şer paya sahip oldu.
 
 Öte yandan, elektrik iletiminde 2020'de yapılan yoğun yatırım ve bakım  çalışmalarıyla arızalar 154 kilovoltluk hatlarda yüzde 55, 400 kilovoltluk  hatlarda ise yüzde 63 azaldı.
 

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