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Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Resmen açıklandı: 1 Ekim itibariyle...

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 22:29 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 22:29

Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Resmen açıklandı. Milyonlarca kişi 'Elektriğe zam mı yapıldı?' sorusunun yanıtı merak ediyor. Konuyla ilgili EPDK resmi bir açıklama yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.


EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen  bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile  paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir  değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da  perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir  bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini  de önemle hatırlatırız."
 

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