Elektrik fiyatlarına yüzde 15 indirim

Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Sepaş Enerji ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın imzaladığı protokol ile kentteki 2 bin işletmeci elektriği uygun fiyatla kullanacak. Tüketim profiline göre yüzde 15’e kadar indirim sağlayan anlaşma kapsamında birim fiyat 12 ay sabit kalabilecek.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji Bölge Müdürü Barış Mekik ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, kentteki 2 bin sanayici ve esnafa elektrikte yüzde 15’e varan indirim imkânı sunan tarife üzerinde anlaşmaya vardı.

Sepaş Enerji Satış Yöneticisi Kemal Esel, BUTSO Meclis Başkanı Ömer Çeliker ve BUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Yoran ve Ozan Kısaoğlu’nun da hazır bulunduğu imza töreniyle taraflar el sıkışarak protokolü başlattı.

“HEDEFİMİZ SANAYİCİLERE EKONOMİK DEĞER KAZANDIRMAK”

İndirimli tarife için Sepaş Enerji’ye teşekkür eden Başkan Keyik, “Oda üyelerimiz için yüzde 15’e varan indirimli fiyatlı elektrik sözleşmesi imzaladık, hayırlı olsun” dedi.

Sepaş Enerji Bölge Müdürü Barış Mekik ise Türkiye geneline yayılan uygun fiyatlı elektrik iş birliklerine bir yenisini daha eklediklerini dile getirerek; “Ülkemizin dört bir tarafındaki üretici, ihracatçı, sanayici ve esnafa enerji çözüm ortağı olarak destek sunmaya önem veriyoruz. İş ortaklarımızın enerji ihtiyaçlarına kaliteli ve avantajlı tarifelerle yanıt vermek bizim önceliğimiz. BUTSO ile imzaladığımız indirimli fiyat protokolünün Burdurlu üretici ve işletmecilere ekonomik değer kazandıracağına inanıyoruz” diye konuştu.