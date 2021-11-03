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Elektrik fiyatları ile ilgili yeni açıklama! EPDK duyurdu

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 9:42 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 9:42

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu duyurdu. Elektrik fiyatları belli oldu. EPDK, 2020 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 28,56 kuruş olmasına karar verildi.


Elektrik fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi  Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2020 yılına ait TORETOSAF'ın  kilovatsaat başına 28,56 kuruş olması kararlaştırıldı.
 
2019 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 20,48 kuruş olarak  belirlenmişti.
 
EPDK'nin, Resmi Gazete'de yer alan diğer  kararında 2021 yılının son  çeyreği için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir  Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması maliyetinin kilovatsaat başına ekim ayı  için 63,33 lira, kasım ayı için 22,21 lira ve aralık ayı için 1,57 lira olarak  revize edilmesine karar verildi.
 
  
 

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