Elektrik fiyatları ile ilgili yeni açıklama! EPDK duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu duyurdu. Elektrik fiyatları belli oldu. EPDK, 2020 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 28,56 kuruş olmasına karar verildi.

Elektrik fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. EPDK 'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2020 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 28,56 kuruş olması kararlaştırıldı.

2019 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 20,48 kuruş olarak belirlenmişti.