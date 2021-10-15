Elektrik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüzde 48 arttı, 1078 lira...

Elektrik fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Tavan fiyat arttı. Yapılan güncelleme ile Elektrik tavan fiyatlarında yüzde 48 artış oldu. Enerji borsasında spot elektrik fiyatına uygulanan tavan fiyat, 728 TL’den, 1078 liraya yükseltildi.

Enerji krizi, Türkiye enerji borsası üzerinde de etkisini gösteriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK-Kurul), Enerji Borsası’nda uygulanan tavan fiyatı belirlenmesinde kullanılan formülü güncelledi. Buna göre daha önce, “iki ay öncesinden başlamak üzere, son 12 aylık ortalamanın iki katı” olarak uygulanan tavan fiyat, bundan böyle “son iki aydan başlamak üzere son 12 aydaki ortalama fiyatın üç katı” şeklinde uygulanacak.

Tavan fiyat 1.5 katına yükseldi

Dünya gazetesinin aktardığına göre, yeni düzenlemeyle birlikte, Ekim 2021 dönemi için daha önce 728 TL olarak hesaplanan ve açıklanan spot elektrik piyasası tavan fiyatı, 1077 TL seviyesine yükselmiş oldu. Böylece tavan fiyat, Ekim 2021 için daha önce hesaplanan tutarın yüzde 48 üzerinde uygulanacak. Bundan sonraki aylarda uygulanacak tavan fiyatlar da yeni formülle belirlenip açıklanacak.

Kömür ve gaz santrallerine yarayacak

EPDK’nın spot elektrik piyasasındaki tavan fiyat belirleme formülünü değiştirip, fiilen tavanı yukarı çekmesi, girdi maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle devre dışı kalan ya da kalmak üzere olan bazı termik santrallerin üretim yapmasının önünü açtı. Söz konusu santrallerden bir bölümü, kilovatsaat başına üretim maliyetlerinin, önceki formülle belirlenmiş tavan fiyatların üzerine çıktığı gerekçesiyle çalışmıyor ya da çalıştırılmıyordu.