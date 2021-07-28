Elektrik fiyatı sabitlendi! 2025'e kadar...

Elektrik fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Fiyatlara gelen zammın ardından verilen kararla 2025 kadar yapılacak zam tüketicilere yansıtılmayacak. Türkiye’de veri merkezi alanında faaliyet gösteren Pen Data Center (PenDC), anlaşmalı olduğu firmaların elektrik faturalarını 2025 yılına kadar sabitleme kararını hayata geçirdi.

Küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında veri merkezinde elektriğin yüzde 70’ini 1.600 metrekarelik alandaki güneş panellerinden karşılamayı planlayan PenDC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, veri merkezlerinde firmalar açısından en büyük maliyetin elektrik olduğunu kaydetti.

Ünal, “Veri merkezlerinde kullanılan makineler ve sunucuların çok fazla elektrik tüketmesi, bizim ve firmalarımızın ağırlıklı giderinin elektrik olmasına sebebiyet veriyor. Kuraklık riskinin giderek artığı bu günlerde PenDC olarak duyarlılığımızı gösterme adına önemli bir karar aldık. Elektrik fiyatlarında gidilen son ek artışın ardından firmalarımızın maliyetini artırmamak için 2025’e kadar elektrik faturalarına yapılacak herhangi bir zamdan anlaşmalı olduğumuz firmalarımızı etkilememeye karar verdik. Şu anda Türkiye’de veri merkezleri arasında en düşük maliyetler sunulan merkez, PenDC. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandığımız merkezimiz, alanında örnek çalışmalarına devam edecek” dedi.

KAYNAĞI GÜNEŞ PANELLERİ