Elektrik faturasıyla ilgili flaş gelişme! Fiyatlar yüzde 75...

Elektrik faturasıyla ilgili flaş gelişme. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Elektrik aboneleri dikkat. Fiyatlar düşüyor. Yaz aylarında elektrik faturaları çok yüksek geliyor. Bunun birçok nedeni var. Yaz nedeniyle cihazların çalışma süresi uzuyor, faturalar cep yakıyor. Elektrikle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunuyor. Bu dönemde faturaları düşürmek ise basit önlemlerle mümkün. Fiyatlar yüzde 75'e kadar düşebilir. Paranız cebinizde kalır. Peki bu dönemde elektrik faturasını düşürmek için neler yapılabilir? İşte tüm öneriler...

Genellikle yaz aylarında elektrik kullanımı artar ve faturalar yükselirken, vatandaşlar tüketiminde daha fazla tasarrufa yöneliyor. Özellikle klima kullanımından kaynaklı elektrik tüketimini mümkün olduğunca azaltmak için bazı yöntemler öneriliyor.

İhtiyaçtan büyük klima alınmaması, klimayı çok düşük sıcaklıklar yerine 25 derece civarında kullanmak tasarruf sağlıyor. Aydınlatmada da 15 watt enerji tasarruflu bir lamba, 60 watt normal bir ampulden yüzde 75 oranında daha az elektrik harcıyor.

Elektriği daha az tüketmek için aydınlatmada ampul seçiminden, klima kullanımına kadar pek çok yöntem bulunuyor. Öncelikle klima alınırken soğutulacak yerin büyüklüğü ve iklim şartlarının gözönüne alınması, ihtiyaçtan büyük klima alınmaması önem taşıyor.

Serin saatlerde klimayı kapatarak dışarıdaki havadan yararlanmak, sıcak saatlerde klimayı çalıştırırken kapı ve pencereleri kapalı tutarak serinliği içeride tutmak, klimayı çok düşük sıcaklıklar yerine 25 derece civarında kullanmak, elektrikten tasarruf sağlıyor. Klimayı evde bulunulmadığında kapanacak şekilde programlamak ve soğutulan odaya doğrudan güneş ışığı girişinin önlenmesi de aşırı tüketimi engelliyor.

İç-dış ısı farkına dikkat

Klimayı evde bulunulmadığında kapanacak şekilde programlamak, 10 yıldan eski klimaları yenileriyle değiştirmek, soğutulan odaya doğrudan güneş ışığı girişinin önlenmesi de elektrik harcamasını azaltmada etkili oluyor.

Klimaların hava filtrelerini periyodik olarak temizlemek, yüksek nemli bölgelerde cihazın nem ayarını yapmak, klimayı perde vb. eşyalarla kapatmamak, dış sıcaklık ile iç sıcaklık arasında çok fark olmaması (örneğin dış sıcaklık 40 derece iken içeriyi 18 dereceye ayarlamamak) diğer bazı klima tasarrufu önerileri arasında yer alıyor.

Tasarruflu aydınlatma

Aydınlatma için harcanan enerji miktarını düşürmek ise kullanılan ampul ve lamba çeşitlerine göre değişiyor. 15 watt’lık enerji tasarruflu bir lamba, 60 watt’lık ampulden yüzde 75 daha az elektrik harcarken, floresan lambalar, halojen ve normal lambalara göre daha ekonomik. Mutfak, oturma odası, salon gibi uzun süreli ışık yakılan bölümlerde bu tip aydınlatma cihazlarının kullanılması fark yaratıyor. Akkor ampul yerine kompakt floresan lamba kullanarak, yüzde 80 daha az enerji tüketilebiliyor.

Apartman girişinde sensörlü ışıklar

Dayanıklı ve düşük enerji yakan aydınlatma araçlarının yanısıra, kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesiyle de aydınlatmadan tasarruf sağlanabiliyor. Dekoratif aydınlatmayı asgariye indirmek, kullanılmayan odaların ışığını kapatmak, özellikle geceleri ışık kontrollü lambaları tercih etmek, belirli aralıklarla ampulleri temizlemek; bina girişi, apartman koridoru gibi alanlarda sürekli aydınlatma yerine sensörlü ışıklandırmaları seçmek de düşük elektrik tüketiminde etkili oluyor.

Işığı engelleyen abajur kullanmamak; okuma, çalışma gibi yoğun ışık isteyen ev bölümleriyle, dinlenme alanlarında farklı yoğunlukta ışıklandırma seçmek, çok sayıda düşük güçlü lamba yerine yüksek güçlü, az sayıda lamba kullanmak, gündüzleri evlerde gün ışığını kullanmak da ışıklandırmada başvurulabilecek tasarruf yöntemlerinden...

Fırın kapağından, prizden enerji kaybı

Soğutma ve aydınlatma dışında da elektrik tasarrufu sağlanabilecek alanlar bulunuyor. Elektrikli eşyalarda düşük elektrik tüketimi için dikkat edilebilecek bazı noktalar şöyle:

Elektronik eşyaların enerji sınıfına dikkat etmek, bozdolaplarını aşırı şekilde doldurmadan, doğrudan güneş almayan noktalara yerleştirmek, kullanılmayan cihazları prizde bırakmamak, çamaşır ve bulaşık makinelerini olabildiğince ekonomik modda kullanmak, yemek pişirirken sık sık fırın kapağını açmamak