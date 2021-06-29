Elektrik faturasıyla ilgili flaş açıklama! Yükseldi

Elektrik faturasıyla ilgili önemli dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar arttı, vatandaş klimaya yüklendi. 25 Haziran’da elektrik tüketimi yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Günlük fatura 580 milyon lirayı buldu.

Yükselen hava sıcaklıkları ile artan klima harcamaları, Türkiye’nin günlük elektrik faturasını yaklaşık 580 milyon liraya kadar çıkarırken, sıcaklığın sonuçlarından olan kuraklık ise fiyat dengesi üzerinde risk yaratıyor.

25 Haziran’da 964 bin 460 megavatsaatle yılın en yüksek elektrik tüketim seviyesine ulaşılırken, 25 Haziran’da saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 46 bin 858 megavatsaatle 15.00’da kaydedildi. Böylece 25 Haziran günü tek zamanlı mesken elektrik fiyatları gözününe alındığında yaklaşık 580 milyon liralık elektrik kullanılmış oldu. 26 Haziran’da ise en yüksek elektrik kullanım saati, klimaların yoğun olarak kullanıldığı Batı Akdeniz ’de saat 15.00 olarak gerçekleşirken, Doğu Anadolu ’da en yüksel elektrik tüketimi saati 21.00 oldu. Dün itibarıyla, bu ay en çok 22-23-24-25 Haziran günlerinde elektrik tüketildi. 26 Haziran itibarıyla, elektriğin yüzde 74.4’ü özel şirketlerce üretildi.

Üretim arttı

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.5 artışla 25 milyon 13 bin 327 megavatsaat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun nisana ilişkin, “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 32.2’si hidroelektrik santralleri, yüzde 22.6’sı doğal gaz santralleri, yüzde 13.8’i linyit santralleri ve yüzde 13.5’i ithal kömür santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal , biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi. Üretimdeki artışta, tarımsal sulama ve sanayi kaynaklı tüketim etkili oldu. Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29.5 artarak 25 milyon 13 bin 327 megavatsaate yükseldi.

Yüzde 44’ü sanayide

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yaklaşık yüzde 31.5 artarak 20 milyon 457 bin 548 megavatsaat oldu. Tüketimin yüzde 44.4’ü sanayi, yüzde 25.7’si mesken ve yüzde 21.8’i ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimde tarımsal sulamanın payı yüzde 6, aydınlatmanın payı ise yüzde 2. Elektrikte abone sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 artarak 46 milyon 503 bin 474’e ulaştı. Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 5.5, tarımsal sulama tüketicilerinde yüzde 3, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2.9, mesken tüketicilerinde yüzde 2.6 ve aydınlatma tüketicilerinde yüzde 0.7 artış görüldü.

Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 6.1 artarak 90 bin 300 megavat oldu. Gücün yüzde 28.4’ü doğal gaz santralleri, yüzde 25.7’si hidrolelektrik, yüzde 11.2’si linyit santrallerinden, kalanı ise diğer kaynaklardan elektrik üreten tesislerden oluştu.

Kuraklık ve fatura riski