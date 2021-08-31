Elektrik faturasıyla ilgili flaş açıklama! 200 lira

Elektrik faturalarıyla ilgili son dakika açıklaması Su ısıtıcısı, bilgisayar, fırın, ütü ve çamaşır makinelerini kullandığı enerji elektrik faturalarını yükseldiyor. Evimizde sık kullandığımız cihazlar elektrik faturasına 13 ile 51 lira arasında yansırken, klima etkisi ise 200 liraya kadar çıkabiliyor. Haftada 3 gün fırın çalıştırmak faturayı 41 lira artırıyor. Fakat elektrik faturalarında bazı kalemlerden tasarruf etmek mümkün. İşte elektrif faturasında tasarruf etmenin püf noktaları...