Elektrik faturası yardımı ile ilgili flaş karar!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturalarını ödemeleri konusunda 80 TL'ye kadar destek sunuyor. Peki elektrik faturası desteğine kimler başvurabiliyor? Şartlar neler? Ne kadar süre ile veriliyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı pek çok yardım fonu açıyor. Sosyal devlet yapısının gerektirdiği devlet yardımlarını alabilmek için de belli bir gelir seviyesinin altında olmak gerekiyor. Belli bir gelir seviyesinin altında olduğu için ihtiyaç sahibi olarak adlandırılan kişiler, temel ihtiyaçlarının karşılanması için pek çok sosyal yardım programına başvurabiliyor. Devlet aracılığıyla sağlanan desteklerin en önemlilerinden birisi de elektrik faturası yardımı. Muhtaçlık durumu sona erene kadar, başka bir deyişle ihtiyaç sahibi statüsü sona erene kadar, sağlanan elektrik tüketimi fonu 80 TL'ye kadar çıkabiliyor.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Fatura yardımı için başvuracak hanenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. (2020 yılı için geçerli tutar azami 701 TL olarak belirlendi.)

Elektrik faturası hanenin durumuna göre belirlenen yardım miktarından daha yüksekse aradaki farkı hanede yaşayan vatandaşlar ödemek zorunda. Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kaydolmaları gerekiyor.

Vakfa kaydolduktan sonra geçerli T.C. kimlik kartınız ve elektrik faturanız ile beraber herhangi bir PTT şubesine gitmeli ve bilgilerinizi iletmelisiniz.

Kimlik ve fatura bilgilerinizi ilettikten sonra PTT yetkilisi fatura yardımınızla ilgili sorgulama yapıyor. Fatura yardımı almanız gerektiğine dair olumlu bir yanıt gelirse elektrik tüketim desteği almaya başlıyorsunuz.

Elektrik faturası yardımı kapsamında nakdi bir yardım yapılmıyor. Yardım tutarı ilgili elektrik faturasından düşürülüyor.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Elektrik tüketimi desteği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Ayrıca kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz. Muhtarlardan alacağınız muhtaçlık belgesi başvurunuzun olumlu görülmesi için çok önemlidir.

Başvuru sırasında aşağıdaki evrakları yanınızda götürmelisiniz:

Sizin ve hanedeki diğer kişilerin T.C. kimlik kartlarının fotokopisi

Güncel elektrik faturası

Başvuru dilekçesi

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ NASIL HESAPLANIR?

Her ay düzenli olarak yapılan elektrik tüketimi desteği hanedeki kişi sayısı ve harcanan elektrik miktarına göre hesaplanıyor:

1-2 kişilik hanelerde aylık 75 kWh - 40 TL,

3 kişilik hanelerde aylık 100 kWh - 53 TL,

4 kişilik hanelerde aylık 125 kWh - 67 TL,

5 ve daha çok kişilik hanelerde aylık 150 kWh - 80 TL,

Kronik hastalığı nedeniyle evde tıbbi cihazlarla yaşayan kişiler kesintisiz güç kaynağı ve aylık 200 TL yardım alıyor.