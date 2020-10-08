Elektrik faturası nasıl düşürülür? Yüzde 55 daha az...

Milyonlarca vatandaş yüksek ücretli elektrik faturası gelmesinden şikayetçi oldu. Elektrik kullanımında nasıl tasarruf edileceği ise merak konusu oldu. Peki, faturalarda tasarruf etmek için ne yapmak gerekir? İşte uzmanların tasarruf önerileri...

Elektrik faturası evde alınacak çeşitli önlemlerle azaltılabilir. Peki, faturalarda tasarruf etmek için ne yapmak gerekir? İşte uzmanların tasarruf önerileri...

Elektrik faturası evde alınacak çeşitli önlemlerle azaltılabilir. Uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor:

Elektriği en çok ne zaman kullanıyorsanız ona göre tarife seçin.

Aylık 85 lira ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız, tedarikçinizi değiştirin.

Elektrikli cihazları kullanmadığınız zaman fişten çekin.

Geleneksel ampulleri düşük enerjili veya LED olanlarla değiştirin.

Ütüyü iş bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Çamaşırları nemliyken ütüleyin. 60 yerine 40 derecede çamaşır yıkamak, yüzde 55 tasarruf yaptırır.

Su ısıtıcılarındaki kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli.

Evde iyi bir yalıtım yapılması, ısıtma ve soğutma ihtiyacında yüzde 20-30 arasında bir düşüş anlamına gelecektir.

Buzdolabının iç ortam sıcaklığını 3 ile 7 derece arasında ayarlayın.

Verimliliği yüksek beyaz eşya kullanın.