Elektrik faturası ile ilgili önemli açıklama! 'Fiyat değişiyor'

Herkesi çok yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Birçok kişi farkında değil. Fiyat değişiyor. Daha az elektrik faturası ödeniyor. Elektrik birim fiyatları tek zamanlı ve çok zamanlı tarife grupları için ayrı ayrı belirleniyor. Buna göre tüketiciler tek zamanlı tarifedeyse günün herhangi bir saatinde kullandığı elektrik için aynı birim fiyatı öderken çok zamanlıda saatlere göre birim fiyat değişiyor. Elektriği daha çok akşam saatlerinde kullananlar çok zamanlı tarifeye geçerek tasarruf edebiliyor. Ancak gece tüketimi için daha az ödemek yalnızca üç zamanlı tarifeye geçiş başvurusu yapılınca mümkün oluyor, bu başvuru yapılmadan faturalarda bir değişiklik olmuyor.

Pandemi sürecinde vaktin çoğu evde geçtiği için elektrik faturaları da arttı. Evde daha çok zaman geçirilince çamaşır ve bulaşık makineleri daha sık çalışıyor, elektrikli aletlerin kullanımının artması da faturayı şişiriyor. Ancak elektriğin kullanıldığı saatlere dikkat ederek tasarruf yapmak da mümkün. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan ulusal elektrik tarifeleri birim fiyatları tek zamanlı ve üç zamanlı tarife grupları için ayrı ayrı yayınlanıyor. Tek zamanlı elektrik tarifesinde günün hangi saati için elektrik fiyatı aynı olurken çok zamanlı tarifede günün farklı saatleri için farklı birim fiyatlar uygulanıyor. Tek zamanlı tarifede günün her saatindeki elektrik tüketimi 0,3927 TL/kWh’den fiyatlandırılırken, üç zamanlı tarifede fiyatlandırma şu şekilde oluyor:

Gündüz: 07:00-18:00 saatlerinde fiyatlandırma 0,4004 TL/kWh

Puant: 18:00-23:00 saatlerinde iste fiyatlandırma 0,6802 TL/kWh

Gece: 23:00-07:00 saatlerinde fiyatlandırma 0,1766 TL/kWh

Elektriğin kullanıldığı saatlere dikkat

Birim fiyatlara bakıldığı zaman üç zamanlı elektrik tarifesi genellikle gece tüketimi yüksek olan evler ile elektrik tüketimini enerjinin pahalı olduğu saatlerde düşük tutarak, daha ucuz olduğu saatlere yayan ticarethane ve sanayi kuruluşları tarafından tercih ediliyor. Ancak üç zamanlı tarifeye geçildiğinde elektriğin kullanım saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, üç zamanlı tarifeden yararlanarak elektrik faturalarından tasarruf edilmek isteniyorsa öncelikle elektrik tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor: “Üç zamanlı tarifede gece fiyatları çok ucuz olsa da eğer en çok elektrik tüketimini puant saatlerinde yapıyorsanız aynı tüketim için üç zamanlı tarifede daha yüksek elektrik faturası ödersiniz.” Üç zamanlı tarife kullanarak elektrik faturalarından tasarruf etmek için, 24 saat çalışmak zorunda olmayan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, su ısıtıcı gibi yüksek miktarda enerji harcayan elektrikli cihazların gece saatlerinde kullanılması gerektiğini belirten Kırım, puant saatleri en pahalı saatler olduğu için bu zorunlu ihtiyaç dışı elektrikli cihazların bu saatlerde kullanılmamasını tavsiye ediyor.

Ne zaman kullandığınızı hesaplayın

Kırım, üç zamanlı tarifeye geçmek isteyen ancak bu tarifenin tasarruf sağlayıp sağlamayacağını merak edenlere nasıl hesap yapılabileceğini şöyle açıklıyor: “Eğer elektrik sayacınız elektronik sayaç ise önceki dönemlerde kesilen elektrik faturanızda gündüz, puant ve gece elektrik tüketim değerleri yer alır. Faturanızda gündüz, puant, gece elektrik tüketim değerleri yazıyorsa elektrik tarife tablosundaki birim fiyatlar ile çarparak tek zamanlı tarifeye göre avantaj sağlayıp sağlamadığınızı hesaplayabilirsiniz. Eğer faturanızda tüketim değeri yerine yalnızca gündüz, puant, gece için ilk ve son endeks değerleri yer alıyorsa, son endeksten ilk endeks değerini çıkararak tüketim miktarını bulabilir ve birim fiyatlar ile çarparak hesaplayabilirsiniz. Yalnızca gece tüketiminiz toplam tüketiminizin en az yüzde 20’sini ve puant tüketiminiz de toplam tüketiminizin en fazla yüzde 20’sine denk geliyorsa üç zamanlı tarifeye geçiş cazip olur. Gece tüketiminiz düşük ya da puant tüketiminiz yüksekse en cazip seçenek tek zamanlı tarifede kalmak olacaktır.”

Tarife değiştirmeden gece elektrik tüketmek tasarruf ettirmez

Üç zamanlı tarifeye geçmek için bağlı bulunulan bölgedeki görevli tedarik şirketine elektrik tarifesinin değiştirilmek istendiğine dair müşteri hizmetlerine başvuru yapmak yeterli oluyor. Bazı görevli tedarik şirketlerinin internet siteleri üzerinden de tarife değişikliği kolayca yapılabiliyor. Ayrıca puant elektrik tüketimi düşük ve gece elektrik tüketimi yüksek olan tüketiciler tedarikçi değiştirdiklerinde çok daha cazip fiyatlardan elektrik kullanabiliyor. Elektrik tarifesini değiştirirken elektrik kesinti de yaşanmıyor.