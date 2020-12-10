Elektrik faturası cep yaktı! Yüzde 50...

Elektrik faturası birçok insanın cebini yaktı. Pandemi ve havaların soğumasıyla birlikte elektrik tüketimi hat safhaya ulaştı. Vatandaşlar kara kara elektrik faturasından tasarruf etme yöntemlerini aramaya başladı. Evinizde gerçekleştireceğiniz küçük değişikliklerle elektrik faturasından yüzde 50 yakın tasarruf etmek mümkün. İşte elektrik faturasından yüzde 50 tasarruf etme yöntemleri...

Pandemi ve havaların soğumasıyla birlikte elektrik tüketimi bir miktar daha arttı. Vatandaşlar ise yüksek gelen elektirik faturaları içi çözüm aramaya başladı.

İşte elektrik faturasında yüzde 50 yakın tasarruf etmenin yolları...

Standby’da kalan cihaz

En fazla beyaz eşya

Evde tüketilen elektriğin çok büyük bir kısmını beyaz eşyalar kullanıyor. Beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 61.8’ini kullanıyor. Beyaz eşyalar kendi içinde incelendiğinde buzdolabı yüzde 18’lik tüketim oranı ile ilk sırada. Elektrik tüketiminde buzdolabını yüzde 7.5 ile televizyon ve yüzde 7.3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Bu da beyaz eşyaların verimli enerji sınıfının önemini gösteriyor.

Kombide zaman ayarı

Kışın en çok düşündüren kalem şüphesiz ki doğal gaz. Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemli. Evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombinizin yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakın.

Düşük derecede yıkayın

60 derece yerine 40 derecede çamaşır yıkamak, yüzde 55 enerji tasarrufu demek. Aynı şekilde, doğru yıkama programı seçimi de enerji, su tasarrufu ve daha uzun giysi ömrü sağlar. ?

Buzdolabındaki toza dikkat!

Buzdolabının iç ortam sıcaklığını 3-7 derece arasında ayarlayın. Ayrıca dolabın arka kısmını havalandırılmış ve ‘tozsuz’ tutmak gerekir.

Ampulde yüzde 90 verim

Beyaz eşyalardan sonra en çok aydınlatmaya elektrik harcanıyor. Geleneksel ampulleri düşük enerjili veya LED olanlarla değiştirmek daha az enerji harcamanızı sağlar. LED ampuller elektrik enerjisinin yüzde 90’ını ışığa çevirir. Açık renk perde ve kumaş kullanarak gün ışığından da maksimum fayda sağlarsınız. Ayrıca ampulleri ve lambaları temiz tutmak, tüketimde yüzde 20 oranında tasarruf sağlar.

Mutfakta basit önlem

Yemek yaparken pişmesine 5 dakika kaldığında ocağı söndürün. Yemek mevcut ısıyla pişmeye devam eder. Küçük porsiyonlarda yemek pişirmek çabuk pişmesini sağlarken israfı da önler. Ayrıca fırın çalışırken kapağını açmak içerideki ısının yüzde 25’inin dışarıya çıkmasına neden olur.

Tedarikçi değiştirerek daha az ödeyebilirsiniz

2020 yılı itibarıyla aylık 80 TL ödeyen yaklaşık 25 milyon tüketici elektrik dağıtım şirketini (tedarikçi) değiştirebiliyor. Böylece indirim sunan elektrik dağıtım şirketinden birini seçebiliyor. Artık tedarikçi değiştirmek cep telefonu operatörü değiştirmekten daha kolay. Seçtiğiniz tedarikçiye hemen, internet üzerinden geçiş yapabilirsiniz. Bu yolla ortalama yüzde 12 avantaj yakalanabiliyor. Geçişle ne fayda sağlanır?

Örneğin; A sınıfı bir çamaşır makinesi yılda 200 kez kullanıldığında yaklaşık 243 liralık elektrik harcarken tedarikçi değiştirildiğinde 214 lira harcıyor. Bu da 29 TL tasarruf demek. Benzer bir hesap buzdolabı için yapıldığında 21 ila 54 TL, günde 4 saat çalışan bir plazma TV’de yılda 52 TL, su ısıtıcıda 32 TL, günde yaklaşık 4 saat çalışan bilgisayarda 32 TL tasarruf anlamına geliyor. Toplamda hatırı sayılır rakama ulaşılıyor.

Cihaz başına düşüş yüzde 50'ye varıyor

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, Istanbul’da yaşayan 4 kişilik ailenin tüketim alışkanlıklarından yola çıkarak, tasarruf için şu önerilerde bulundu:

CİHAZLARI PRİZDEN ÇIKARTIN

Elektrikli aletleri kullanmadığınız zaman standby konumunda bırakmak yerine tamamen kapatır veya prizden çıkartırsanız aylık faturanızdan ‘en az yüzde 2 tasarruf’ edersiniz.

TASARRUFLU BEYAZ EŞYA

Enerji verimliliği yüksek beyaz eşyalar kullanmak elektrik faturasında yüzde 50’ye kadar tasarruf anlamına gelir.

MEVSİM KOŞULLARINA AYAK UYDURUN

Evinizi kışın 19-21 derece, yazın 23-25 derece arasında tutarak daha verimli iklimlendirme yapmış olursunuz.

EVİNİZE YALITIM YAPTIRIN

Evde iyi bir yalıtım yapılması, kışın ısıtma ve yaz aylarında soğutma ihtiyacında yüzde 20-30 arasında bir düşüş anlamına gelir. Çift camlı pencereler ve ısının kaçmasını engelleyen önlemlerle tasarruf edilebilir.