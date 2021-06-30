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Elektrik faturalarıyla ilgili flaş karar! Fiyatlara zam geldi, aboneler...

30 Haziran 2021 Çarşamba - 20:33 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 20:33

Elektrik faturalarıyla ilgili son dakika kararı. Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor. Elektrik aboneleri dikkat. Resmen açıklandı. Detaylar belli oldu. Elektrik fiyatlarına zam geldi. Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.


Tüm elektrik abonelerini ilgilendiriyor. Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı verildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik  üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.
 
Buna göre, nihai elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren  geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.
 
Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat  elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.
 

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