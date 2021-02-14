Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Elektrik faturalarının 118 liralık kısmı devlet tarafından ödeniyor. Dar gelirli vatandaşlara fatura desteği sağlanıyor. Başvuranların elektrik faturaları devlet tarafından ödeniyor. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor. ‘Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulaması 1 Mart 2019 tarihinde başlamıştı. 2021’de de devam eden uygulama kapsamında 2 milyondan fazla hanede, her ay ortalama 118 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor.

Dar gelirli vatandaşa bedava elektrik! Yüz binlerce abone yararlanıyor. elektrik faturaları devlet tarafından ödeniyor. Başvuran vatandaşar için aylık 118 liraya kadar olan elektrik faturalarınını ödemesi yapılıyor. Cihaza başlı yaşayan hastalar için ödenen elektrik urası desteği ise 200 lira. Her ay PTT'den nakit veriliyor. Dar gelirliye elektrik müjdesi! Devletin sağladığı en önemli desteklerden olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aylık elektrik yardımı geliyor. Vatandaşların elektrik faturası yardım desteğinden faydalanmak için sağlamaları gereken koşullar ve yapmaları gerekenler haberimizde yer alıyor. ‘Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 118 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından ödeniyor.

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor. Buna göre;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (59.25 TL)

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (79 TL)

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (98.75 TL)

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (118.50 TL).

Gelir şartı ne?

Hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ‘evde bakım yardımı’ almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor. (Posta)