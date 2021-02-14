Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Dar gelirli vatandaşa bedava elektrik! Yüz binlerce abone yararlanıyor. elektrik faturaları devlet tarafından ödeniyor. Başvuran vatandaşar için aylık 118 liraya kadar olan elektrik faturalarınını ödemesi yapılıyor. Cihaza başlı yaşayan hastalar için ödenen elektrik urası desteği ise 200 lira. Her ay PTT'den nakit veriliyor. Dar gelirliye elektrik müjdesi! Devletin sağladığı en önemli desteklerden olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aylık elektrik yardımı geliyor. Vatandaşların elektrik faturası yardım desteğinden faydalanmak için sağlamaları gereken koşullar ve yapmaları gerekenler haberimizde yer alıyor. ‘Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 118 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından ödeniyor.
Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor. Buna göre;
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (59.25 TL)
3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (79 TL)
4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (98.75 TL)
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (118.50 TL).
Gelir şartı ne?
Hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ‘evde bakım yardımı’ almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor. (Posta)
BAŞVURU NEREYE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Başvurular, mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLİR?
Elektrik parası yardımı her ay düzenli olarak veriliyor. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 118 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz.
PTT ELEKTRİK YARDIMI SORGULAMA
Söz konusu yardım için sorgulama e devlet üzerinden yapılabiliyor.
Bunun için TC Kimlik Numarası ve E Devlet Şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazmanın yeterli olacaktır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım bilgileri sorgulama bölümünde destek alan kişilere yapılacak olan ödemeler yer almaktadır.