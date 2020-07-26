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Elektrik faturalarına "yeşil" işaret

AA |  26 Temmuz 2020 Pazar - 11:43 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 11:43

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Yeşil Tarife (YETA) uygulaması kapsamında enerji temin etmek isteyen tüketicilerin elektrik faturalarında, söz konusu enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret yer alacak.


EPDK yetkililerinin verdiği bilgiye göre, YETA  gönüllülük esasına dayalı bir tarife olarak 1 Ağustos'ta devreye alınacak.
 
YETA kapsamında enerji kullanmak isteyen tüketiciler kendi  bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara  dayalı elektrik temin edebilecek. Tüketici, söz konusu uygulamaya geçme talebini  yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak.
 
Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki  endeks tespitleriyle çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine  getirilmiş olacak. Tüketiciler bir takvim yılı içinde en fazla iki kere YETA'ya  geçme talebinde bulunabilecek.
 
Bu tarifeyi tercih eden tüketicilerin faturalarında, kullandıkları  elektriğin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer alacak.  YETA'yı kullanan tüketiciler EPDK tarafından belirlenen tarife bedeli üzerinden  faturalandırılırken, fatura kalemlerinde mevcut tarifeye göre herhangi bir fark  olmayacak.
 
Tedarik şirketlerinin üretimi belgelendirilecek
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek isteyen  tüketicilerin kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiğinin şeffaf ve  güvenilir bir şekilde tüketicilere kanıtlanabilmesi ise Yenilenebilir Enerji  Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) ile sağlanacak.
 
Böylece, şirketler ürettikleri her megavatsaat elektrik için YEK-G  belgesi oluşturarak tüketicilerine sağladıkları elektriğin kaynağını  ispatlayabilecek.
 
YEK-G belgelerine ilişkin düzenlemenin tamamlanmasının ardından  görevli tedarik şirketleriyle birlikte tüm tedarik şirketleri tüketime konu  enerjiyi YEK-G belgesiyle sertifikalandırabilecek.
 
  
 
 

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Elektrik fatura yeşil işaret
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