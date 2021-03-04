Elektrik faturalarına devlet desteği! Ayda 118 lira ödeniyor

Yüz binlere güzel haber... Elektrik faturalarında devlet desteği! Yüz binleri ilgilendiriyor. Her ay 118 TL ödeme yapılıyor. Elektrik faturalarının 118 liralık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Böylece maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar fatura desteği ile rahat bir nefes almış oluyor. Başvuruların şahsen yapılması gerekiyor. Ödemeler ise PTT aracılığı ile yapılıyor. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine ise 200 liraya kadar elektrik faturası desteği veriliyor. ‘Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulamasından 2 milyondan fazla kişi faydalanıyor. Başvuru yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar bu destekten yaralanmaya devam ediyor. Söz konusu yardım için sorgulama e devlet üzerinden yapılabiliyor. TC Kimlik Numarası ve E Devlet Şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazmanın yeterli oluyor.

Elektrik faturalarını devlet ödüyor. Faturanın 118 liralık kısmı başvuran vatandaşlar adına PTT'ye nakit olarak yatırılıyor. Kronik hastalığı olanlar için ise bu rakam 200 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere düzenli para yardımı ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bu ödemeler arasında en çok başvuru yapılanlardan biri de elektrik faturası desteği para yardımı olarak öne çıkıyor.

Vatandaşların elektrik faturası yardım desteğinden faydalanmak için sağlamaları gereken koşullar ve yapmaları gerekenler haber imizde yer alıyor. ‘Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 118 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından ödeniyor.

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor. Buna göre;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (59.25 TL)

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (79 TL)

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (98.75 TL)

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (118.50 TL).

GELİR ŞARTI

Hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ‘evde bakım yardımı’ almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor. (Posta)

BAŞVURU NEREYE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Başvurular, mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.

PTT ELEKTRİK YARDIMI SORGULAMA Söz konusu yardım için sorgulama e devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun için TC Kimlik Numarası ve E Devlet Şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazmanın yeterli olacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım bilgileri sorgulama bölümünde destek alan kişilere yapılacak olan ödemeler yer almaktadır.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLİR?

Elektrik parası yardımı her ay düzenli olarak veriliyor. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 118 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz.