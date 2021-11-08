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Elektrik faturaları ile ilgili son dakika kararı! Kesintiler...

08 Kasım 2021 Pazartesi - 19:58 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 20:10

Elektrik faturaları ile ilgili flaş karar! Harekete geçildi. Tüm aboneleri çok yakından ilgilendiriyor. Faturalardan yapılan kesintiler ile ilgili adım atılıyor. Güzel haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası elektrik faturaları ile ilgili açıklamada bulunarak; "Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık" dedi.


Elektrik faturaları ile ilgili beklenen adım atılıyor. Kesintiler kaldırılıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.
2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük, güçlü Türkiye yolunda 2022 yılını başarıyla geride bıraktıktan sonra Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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