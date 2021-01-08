Elektrik ödemeniz yüzde 25 düşüyor, tek yapmanız gereken...

Elektrik faturası ile ilgili herkesi çok yakından ilgilendiren açıklama. Çoğu kişi haberdar değil. 402 lira cebinizde kalabilir. Faturayı düşürüyor. Uzun vadede ise bu rakam 5 bin 290 lirayı buluyor. Klasik ampuller elektrik faturalarına olumsuz yansıyor. Yıllık faturaya etkisi 460 liraya kadar çıkıyor. Ancak bir evdeki tüm ampuller LED ile değiştirilirse elektrik faturasını yıl bazında büyük oranda düşürüyor ve 8 kat daha tasarruflu. Normal ampul kullandığınızda ödediğiniz 140 lira fatura, LED ile 105 liraya düşüyor. Yani yüzde 25 oranında tasarruf ediyorsunuz...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren elektrik faturasıyla ilgili önemli detaylar... Çoğu kişi haberdar değil, faturayı yüzde 25 düşürüyor uzun vadede paranız büyük ölçüde cebinizde kalıyor.

Elektrik düşkünü klasik veya halojen ampuller her yerde. Fakat bu lambalardan sadece 3 tanesini LED ampulle değiştirerek ayda 33.5 lira, yılda 402 lira kâr edebilirsiniz. 20 bin saate kadar kullanım ömrü olan LED’lerin bu sürede sağladığı fayda ise 5.290 lirayı buluyor. İşte aydınlatan hesap...

Enerjinin gereği kadar ve bilinçli kullanılmasını sağlamak için her yıl ocak ayının ikinci haftası (bu yıl 11-18 Ocak tarihlerine denk geliyor) ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ olarak kutlanıyor. Bu günler tasarruf alışkanlıklarının artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için iyi bir fırsat . Bu kapsamda bugünkü konumuzu enerji tasarrufunda en kolay yollardan biri olan ‘aydınlatma ürünlerine’ ayırdık.

FATURANIN YÜZDE 30’U

Bir ailenin aylık elektrik tüketiminin ortalama yüzde 28-30’u aydınlatmadan kaynaklanıyor. Bu maliyetin artarak devam etmesinde eski alışkanlıkların da etkisi var. Evde, apartmanların merdiven aydınlatmalarında, işyerinde veya şantiyelerde en az 1 tane eski tip bir ampul kullanılıyor. Işık verdiği sürece ne kadar elektrik tükettiği kimsenin umurunda olmuyor. Ancak bu ampuller tam bir elektrik canavarı. Üstelik hem verimsiz hem de ömürleri kısa (1.000 saat).

PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN

Klasik ampuller genellikle fazla ışık versin diye 100 Watt olarak tercih ediliyor. Günde 6 saat yanan 1 klasik ampulün güncel elektrik tarifeleriyle aylık faturaya yansıması 13 lira. Yılda 153 lira ediyor. Bir evde bu ampullerden 3 tanesinin her gün 6 saat kullanıldığını düşünürsek aylık faturaya etkisi 39 lira, yıllık ise 460 lirayı buluyor. Evde kullanılan yaklaşık 15 elektrikli cihazı hesaba dahi katmadan 3 ampul maliyeti bu.

YILDA 35 LİRA ARTIRIYOR AMA...

Hiçbir şey için geç değil. Eski tip şeffaf ampullerin bütçede delik açtığını öğrendikten sonra alternatiflere bakalım. Mini florasan da çok sık kullanılan bir aydınlatma ürünü. Klasik ampullere göre çok daha verimli ve az enerji tüketiyor. 23 Watt’lık 1 adet florasan 112 Watt ampule eş. Günlük 6 saat kullanımla ayda faturayı 3 lira, yılda 35 lira artırıyor. Ömrü de klasik ampullerden 6 kat uzun. Fakat iyinin de iyisi var. O da ışığın icadından sonraki belki de en önemli buluş olan ‘LED’.

FATURAYI YÜZDE 25 DÜŞÜRÜYOR

Bir evdeki tüm ampuller LED lamba ile değiştirilirse fatura en az yüzde 25 düşer. 100 Watt’lık bir verim almak için 13 Watt’lık bir LED almak yeterli. Bu LED’lerden 1 tanesi günde 6 saat açık kalırsa aylık faturaya 1.6 lira, 3 tanesi 5 lira yansıyor. Özetle LED, florasandan 2 kat, klasik ampulden 8 kat daha tasarruflu. Yani klasik ampulle 140 lira gelen elektrik faturası, LED’e geçince 105 liraya düşer ve fatura başına avantaj yüzde 25 olur. Hesap bu ışıkta çok net!

ÖMRÜ BOYUNCA CEBİNİZDE 5.290 LİRA KALABİLİR

100 Watt’lık güce eşdeğer kıyaslama yaparsak 1 şeffaf klasik ampul her gün 6 saat kullanılırsa cepten yıllık 153 lira çıkıyor. Aynı koşullarda 23 Watt’lık mini florsanın yıllık elektrik tüketimi 35 lira. LED ise 19 liralık tüketim yapıyor.

Bir başka deyişle tek bir eski tip lambayı LED’e çevirenler yılda 134 lira daha az öder. 4 ampulde cepte kalan para 536 lira. LED, 25-30 liraya satılıyor. Yani 1 yılda kendini amorti ettiği gibi üzerine 3 tane daha koyuyor.

LED’in kullanım ömrü 20 bin saate kadar çıkıyor. Yani klasik ampulden 20 kat, halojen ampullerden 10 kat, florasandan 3 kat daha uzun ömürlü. Her gün 6 saat kullanılan bir LED lamba 9-10 yıl ışık vermeye devam eder.

13 Watt’lık LED, 20 bin saatte bugünkü değerle 790 liralık elektrik tüketirken, 100 Watt’lık eski tip ampulün 20 bin saat ömrü olsaydı 6.080 liralık elektrik tüketecekti. Yani tek bir LED ömrü boyunca 5.290 lira kâr sağlıyor.

WATT VE LÜMEN NEDİR?

Çoğu kişi bir ampulün Watt gücü (W) ne kadar yüksekse o ampulün daha parlak olacağını düşünür. Ama Watt gücü ampulün ne kadar güç tükettiğini gösterir. Bir ampulün parlaklığı ‘lümen (lm)’ cinsinden ölçülür. Şeffaf ampullerin daha parlak ışık vermesi için içlerindeki telin ısınması gerekir. Fakat LED lambalarda buna gerek yok. LED lambalar, çok daha düşük bir Watt tüketerek klasik bir ampulle aynı parlaklığı (lümen cinsinden) sağlar. Bir başka deyişle LED ampuller, Watt başına daha parlak ışık veriyor.

ÖNEMLİ VE FAYDALI BİLGİLER

LED lambalar da ‘A+’ veya ‘A++’ enerji sınıfı etiketine sahip.

Normal ampulün 100 Watt’la verdiği ışığı, florasan 23 Watt, LED ampul 13 Watt tüketerek sağlar.

Paketlerinde yazan ‘E27’ ve ‘E14’ harf ve numaralar, ampulün vida (duy) genişliğini gösterir. E27 standart boydur. ‘E14’ler genelde avizelerde kullanılır.

Ampul alırken maliyet hesabında, yalnızca fiyatı değil, kullanım ömrünü ve elektrik tüketimini dikkate alın.

LED lambalar ortam şartlarına uyumludur. Çok sıcak veya çok soğuk zorlu ortam koşullarında ışık kalitesinden ödün vermezler.

LED lambalar ışık üretimi esnasında dışarıya da ısı vermezler.

LED, civa, radyasyon ve gaz içermez, karbondioksit salınımı yoktur, güvenilir ve çevrecidir. Karbon emisyonunu düşürür.

LED’lerin de sarı ve beyaz ışıklı olanı var. Hatta eski tip ampulün görselliğini sunan ‘klasik LED’ler de satılıyor. Bunlar hem ambiyans oluşturuyor hem de gözleri yormuyor. Posta/Bilal Emin Turhan