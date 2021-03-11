Elektrik faturaları ile ilgili harekete geçildi! Yüzde 50...

Tüm aboneleri çok yakından ilgilendiriyor. Elektrik faturasıyla ilgili flaş karar! Yeni karar ile elektrik faturaları düşecek. Tüm abonelere duyuruldu. TEDAŞ tarafından yapılan açıklamada ilk adımın atıldığı kaydedildi. Bu yıl itibarı ile reklam gelirlerinin yüzde 50'si tarife yoluyla tüketicilere yansıtılacak. Böylece faturalarda belli bir miktar düşüş sağlanacak.

Tüm abonelere güzel haber. Elektrik faturalarında düşüş sağlanacak. Harekete geçildi. Yeni karar TEDAŞ tarafından duyuruldu.

TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, bu yıl itibarı ile reklam gelirlerinin yüzde 50'sinin tarife yoluyla tüketicilere yansıtılacağını söyledi. Yapıcı, kurumunun bu gelirlerden pay alabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TBMM KİT Komisyonu, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü'nün (TEDAŞ) hesaplarını ele aldı. Komisyon toplantısına katılan EPDK yetkilisi ise "Dağıtım şirketleri, reklam ve kira geliri elde ediyorlar. Bunun da bir kısmı, yani yüzde 50'si, 2021 itibarıyla yüzde 50'si tüketicilere fayda sağlayacak şekilde tüketicilere aktarılıyor, geri kalan kısmı, dağıtım şirketlerine aktarılıyor" bilgisini paylaştı.Komisyonda, reklam ve kira gelirlerinin son üç yılda 200 milyon liraya yaklaştığı bilgisi de paylaşıldı.

ELEKTRİK FATURALARINA DEVLET DESTEĞİ

Maddi olarak zor durumda olan vatandaşlara devlet eli uzanıyor. Elektrik faturaları için devlet tarafından destek veriliyor. Yüz binlerce kişi yararlanıyor. Elektrik faturalarının belirli bir kısmı devlet tarafından ödeniyor. Fatura desteği PTT aracılığı ile vatandaşın hesabına yatırılıyor. Elektrik faturalarının 118 TL'lik kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Kronik hastalığı olan ve cihaze bağlı olarak yaşamını sürdürenler için destek miktarı 200 TL'ye çıkıyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI Hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ‘evde bakım yardımı’ almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor. BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR? Başvurular, mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz. ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLİYOR? Elektrik parası yardımı her ay düzenli olarak veriliyor. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 118 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz. PTT ELEKTRİK YARDIMI SORGULAMA Söz konusu yardım için sorgulama e devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun için TC Kimlik Numarası ve E Devlet Şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazmanın yeterli olacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım bilgileri sorgulama bölümünde destek alan kişilere yapılacak olan ödemeler yer almaktadır.

Elektrik faturalarına devlet tarafından destek sağlanıyor.