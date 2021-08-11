11 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.421 -1.18 EURO 10,1620 0.68
USD 8,6560 0.67 ALTIN 485,050 1.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Elektrik faturaları ile ilgili flaş açıklama! 3 ay ödeme yapılmayacak

AA |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:59 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 16:22

Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! 3 ay ertelendi. Bakan duyurdu. Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları için erteleme kararı geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi." dedi.


Elektrik faturaları ile ilgili açıklama geldi. Yangından etkilenenlerin faturaları 3 ay ertelendi. Bakan duyurdu.
 
Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları:
 
(Yeniköy Termik Santrali) Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı.
 
Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız
 
Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. 
 

ETİKETLER

Bakan Dönmez Yeniköy Termik Santrali santral
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.