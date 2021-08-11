Elektrik faturaları ile ilgili flaş açıklama! 3 ay ödeme yapılmayacak
AA | 11 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:59 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 16:22
Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! 3 ay ertelendi. Bakan duyurdu. Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları için erteleme kararı geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi." dedi.
Elektrik faturaları ile ilgili açıklama geldi. Yangından etkilenenlerin faturaları 3 ay ertelendi. Bakan duyurdu.
Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları:
(Yeniköy Termik Santrali) Bu sabah
saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı.
Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız
Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi.