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Elektrik faturaları ile ilgili çok önemli karar! Resmen değişti, artık...

AA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 11:39 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 11:39

Elektrik aboneleriyle ilgili flaş karar. Artık resmen değişti. Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrik piyasasında, piyasa katılımcılarının fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası  Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği  Resmi Gazete'de yayımlandı
 
12 AYA ÇIKARILDI
 
Buna göre, fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı  olarak yapılmayan ve başvuru tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki fatura  dönemine ait olan itirazlarda, başvuruyu takip eden 3 ay içinde Enerji Piyasaları  İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması veya EPİAŞ  tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme işlemi  gerçekleştirilecek.
 
Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya Piyasa  Yönetim Sistemi üzerinden bildirilecek. Fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye  dönük itiraz süresi daha önce 6 ay olarak uygulanıyordu.
 
ELEKTRİK KESİNTİSİYLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!
 
Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü  tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu  raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir  kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem  boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin  tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, elektrik piyasasında tüketiciler e-Devlet ve şirketlerin  kurumsal iletişim kanalları üzerinden sözleşme kurabilecek veya sözleşmelerini  sonlandırabilecek. Tüketici, el yazısıyla atılan imza ve güvenli elektronik imza  ile de sözleşme yapabilecek.
 
Sözleşme kurulma aşamasında istenilen güvence bedelini mesken  tüketicisi ilk 2 faturaya yansıtılmak üzere 2 taksitte ödeyebilecek. Sözleşmesi  sonlanmış tüketiciler güvence bedeli kalıntı alacaklarını görevli tedarik  şirketinin internet sayfasında sorgulayabilecek. Bankalarla doğrudan borçlandırma sistemi anlaşması olan mesken dışı  tüketicilerden güvence bedeli talep edilmeyecek.
 
Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence  bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak tüketici grupları  itibarıyla kilovat başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanacak. Güvence  bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE değişim oranları da dikkate alınarak  kurul kararıyla belirlenecek. Kurul gerekli görmesi halinde her bir görevli  tedarik şirketi için farklı güvence bedelleri belirleyebilecek.
 
Kaçak elektrik tüketim faturası, kaçak elektrik tespit tarihinden  itibaren en geç 3 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla tüketiciye  gönderilecek. Kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketici, kendisine fatura  edilen bedeli son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlü olacak, kredi kartıyla  ödeme yapabilecek.
 
Tüketiciye gönderilen faturada ödeme için en az 10 gün süre verilecek  ve iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen faturalara ilişkin masraf, ilgili  tüketici tarafından karşılanacak.
 
Zamanında ödenmeyen elektrik borcundan dolayı kesme işlemleri resmi ve  dini bayram, genel tatil günlerinde ve bu tatillerin bir önceki günlerinde ve  cuma günü yapılamayacak.
 
AZAMİ SÜRESİ 4 AY OLACAK
 
Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan ve mesken tüketici  grubunda bulunan 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler  ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli  tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım  yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca  zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağına ilişkin görevli tedarik  şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilecek.
 
Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde  tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme süresi azami 4  ay olacak.
 
 
 
 

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