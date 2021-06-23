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Elektrik faturaları düşüyor! Yüzde 17...

Elektrik faturaları düşüyor! Yüzde 17... Elektrik faturaları ile ilgili önemli detay! Fatura ödemeleri yüzde 17 düşecek. Birçok kişi haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. 
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