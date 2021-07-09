Elektrik faturaları düşüyor! Tüm aboneler için geçerli

Tüm aboneleri çok yakından ilgilendiriyor. Elektrik faturaları düşüyor. Tüketiciler yüzde 11 daha az elektrik faturası ödeyebilir. Elektrik tüketicileri istedikleri takdirde elektrik tedarikçisini değiştirebilir böylece daha az fatura ödeyebilirler. Yaz aylarında artan elektrik faturaları tasarruf önlemleri ile de düşürülebilir. Temmuz ayı hesaplamalarına göre duvar tipi klima, bir evde günde 12 saat kullanıldığında yaklaşık 602 TL olarak faturalara yansıyor. Peki klima başta olmak üzere elektrik faturasının artmasına neden olan cihazlar nasıl doğru şekilde kullanılır? İşte elektrik faturanızı düşürecek tasarruf önlemleri...

Her geçen gün artan sıcaklıklar elektrik tüketimini de artırıyor. Klima ve vantilatör kullanımı artarken buzdolabı, derin dondurucu gibi aletler de daha fazla çalışarak enerji tüketimine yol açıyor. Bu durum, yaz aylarında elektrik faturalarında artışa neden oluyor. Türkiye’nin elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi encazip.com, yaz aylarında uygulanabilecek yöntemlerle elektrik faturalarını serinletebilecek önerilerde bulundu.

Sıcaklıklar her geçen gün artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün aylık sıcaklık analinize göre, 2021 yılı Mayıs ayı son 50 yılın en sıcak mayıs ayı oldu. Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise haziran ayında Çanakkale'de 37,2 santigrat derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, son 92 yılda haziran ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. Sıcaktan bunalanlar çareyi klima ve vantilatörlerde buldu. Sıcaklık arttıkça buzdolabı, derin dondurucu vb. soğutucu cihazlar, kendi iç sıcaklığının düşmemesi ve ortam sıcaklığına uyum sağlamak için daha çok çalışıyor. Bu durum hem elektrik faturalarının kabarmasına neden oluyor hem de uzun vadede enerji tüketimini artırarak doğaya olumsuz etki ediyor. Türkiye’nin elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi encazip.com tarafından yapılan 2021 yılı Temmuz ayı hesaplamalarına göre duvar tipi klima, bir evde günde 12 saat kullanıldığında yaklaşık 602 TL olarak faturalara yansıyor. İş yerlerinde ise bu rakam 838 TL’ye kadar çıkıyor. Peki, yaz aylarında yüksek elektrik faturalarının önüne geçebilmek için neler yapılabilir? İşte tasarruf yöntemleri...

Evde yapılabilecekler pratik öneriler

Yaygın yapılan hatalardan bir tanesi klima çalışırken pencereleri açık tutmak. Pencereleri açık unutmak, sıcak havanın içeri girmesine neden olur. Klima çalışırken perdeleri kapatmak fayda sağlar.

Çok koyu renk olmayan perdeler veya güneşlikler kullanarak güneş ışığının odayı fazla ısıtmasına engel olabilirsiniz.

Günler uzun, akşamüzeri ışıkları açmak yerine güneş ışığından faydalanabilirsiniz.

Kış aylarında pek mümkün olmasa da yaz aylarında saçlarınızın doğal olarak kuruması çok kısa bir zaman alır. Duş sonrası saç kurutma makinesi kullanmak yerine saçlarınızın nemini havluyla alabilir ve doğal olarak kuruması için bırakabilirsiniz.

Eğer yemek yapmayacaksanız ve ufak bir porsiyonu ısıtmak istiyorsanız ocak yerine mikrodalga fırın kullanabilirsiniz. Çünkü ocak hem havayı ısıtır hem de daha uzun süre çalışacağı için ekstra elektrik harcanmasına neden olur.

Fırın kapağını sık sık açmak ortamı ısıtır ve soğutucu ihtiyacı artar. Mümkün olduğunca kapağı açmayın ve cam bölümden yiyeceğe bakmayı deneyin.

Yaz aylarında ıslak çamaşırlar çok hızlı kuruyor. Bu nedenle çamaşır kurutma makinesi kullanmak yerine çamaşırların doğal olarak kurumasını sağlayarak elektrikten tasarruf edebilirsiniz.

Aynı şey bulaşık makineleri için de geçerli. Bulaşık makinesinin kurutma özelliğini tercih etmeyip bulaşıkların doğal havayla kurumasına izin vererek enerji sarfiyatını azaltabilirsiniz.

Hissedilen sıcaklığın yüksek olmasının bir nedeni de havanın fazla nemli olmasıdır. Klimanızı nem alma modunda çalıştırırsanız hem hissedilen sıcaklık azalacaktır hem de nem alma modu, soğutma modundan daha az elektrik tükettiği için tasarruf sağlayacaksınız.

Klimanızın bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu hem sağlıklı bir ortam elde etmeniz hem de enerji tasarrufu açısından faydalıdır.

Havalar ısınmaya başladığında kombinizin sıcak su seviyesini düşürebilirsiniz.

Isı yalıtımı sıcaklığı azaltır

Bazı evler bulunduğu konum itibariyle fazla güneş alabilir. Sizin de eviniz fazla güneş alan bir cephedeyse panjur yaptırabilirsiniz. Panjurları kapatmak, güneşin sıcağını engeller.

Güneş panellerinin kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Hem tasarruf sağlamak hem doğaya katkıda bulunmak isterseniz cep telefonu gibi aletleri şarj etmek için taşınabilir güneş panelleri kullanabilirsiniz.

Daha yüksek enerji gerektiren buzdolabı, televizyon, aydınlatma gibi aletler için de 600 Watt'a kadar enerji üretebilen taşınabilir solar enerji sistemlerini kullanabilirsiniz.

Tavan vantilatörleri kullanmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü tavan vantilatörleri, klimalara göre daha az elektrik harcar ve diğer vantilatörden daha etkilidir.

Çok sıcak günlerde klima ve vantilatörü aynı anda çalıştırmak da enerji tasarrufu sağlamanıza neden olur. Klima derecesini düşük tutarak çalıştırabilir, vantilatör sayesinde soğuk havanın yayılmasını sağlayabilirsiniz.

Sıcak su elde etmek için güneş enerjisinden faydalanabilirsiniz. Sıcak su depoları kullanarak kombi ve elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Güneşten faydalanmak hem doğaya katkı sağlar hem de faturalara olumlu bir etkisi olur.

Pencerelerde reflektörlü (yansıtıcı) cam kullanılması, ısıyı yansıtacağından klima/vantilatör ihtiyacını da azaltacaktır. Ayrıca çift cam kullanarak da elektrik faturasının düşmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Tedarikçi değiştirerek yüzde 11 tasarruf sağlanabilir

Yaz aylarında artan elektrik tüketimi ticarethane ve sanayileri de zorlayabiliyor. Tüketicilerin önemli bir çoğunluğu, tek bir elektrik tedarikçisinden ve devletin belirlediği fiyatlardan elektrik almak zorunda olduğunu düşünüyor. Ancak elektrik tedarik şirketi değiştirerek daha cazip fiyattan ve ucuz elektrik tüketmek mümkün. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kararına göre, elektrik tüketicileri istedikleri takdirde elektrik tedarikçisini değiştirmekte serbest. İsteyen tüketiciler mesafeli sözleşmeler ile cep telefonu operatörünü değiştirir gibi tedarikçi değiştirerek ayda yüzde 11’e kadar tasarruf sağlayabilirler.