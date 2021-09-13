Elektrik faturaları düşüyor! Ayda 108 TL...

Tüm aboneleri çok yakından ilgilendiriyor. Elektrik faturaları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Faturalar düşüyor. Yüzde 5'lik avantaj sağlanıyor. Dört kişilik bir aile elektrik faturalarına ortalama, aylık 208, yıllık 2.500 lira ödüyor. Ancak bu rakamı 1.200 TL'ye kadar düşürüp aylık 108, yıllık ise 1.300 lira daha az para ödemek mümkün. Prize takılı halde bırakılan cihazların elektrik harcayıp harcamadığı yıllardır tartışılan bir konu. Ancak şarj aletlerinin prizde boş yere takılı kalması tahmininizden çok daha fazla elektrik harcıyor. Nasıl mı? İşte elektrik faturalarını düşürecek yöntemler...

Elektrik faturaları düşüyor. Birkaç adımda faturalara az az ödeme yapmak mümkün. Evlerimizde neredeyse hemen her cihaz fişe takılı halde. Televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, şarj cihazları…

Bu cihazların neredeyse hepsi kapalı veya bekleme (stand-by) konumunda. Ancak onları şu anda kullanmıyor olmamız elektrik harcanmadığı anlamına gelmiyor.

Fişe takılı bekleyen elektronik ürünler tüketimi artırıyor

Özellikle telefon, tablet, akıllı saat gibi çok kullanılan cihazları düşünecek olursak, bunun için şarj aletlerinin herhangi bir cihaza bağlı olup olmaması da fark etmiyor.

Evinizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünler hatırı sayılır miktarda elektrik tüketiyor.

Televizyon, ütü, saç kurutma makinesi özellikle de fişe boş yere takılan şarj adaptörleri bile cebinizden yılda yüzlerce liranın çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle işiniz bittiğinde fişi prizden çıkarmak en doğru seçenek.

Uzmanlar, ülkemizde tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 25’inin evlerde tüketildiğini, bununla ilgili de son yılarda gerek çalışan cihazların enerji sarfiyatı, gerekse prizde bırakılan cihazların o anda tükettikleri elektrik hakkında limit değerler getirildiğini söylüyor.

Şu anki çalışmalar, yüzde 5’lik bir tüketimin prizlerde bırakılan cihazlardan kaynaklandığını gösteriyor.

216 liralık fazladan tüketim

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Müdür Vekili Ali Fuat Aydın , prize boş yere takılan fişlerin elektrik tüketimini nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor:

"Son düzenlemelerle önce 1 vat sonra yarım vata kadar düşürüldü beklemede (stand-by) bırakılan cihazların tüketim limitleri. Bunun 365 gün 24 saat olduğunu düşünürsek 1 vat tüketen bir cihaz 720 vat tüketir yılda. Bunun evde 30 vatlık bir tüketim olduğu düşünülürse ve 24 saat üzerinden hesaplarsak yaklaşık bugünkü tarifelere göre 216 liralık bir tüketimden bahsetmek mümkün. Bunu fazladan tüketmiş oluyoruz."