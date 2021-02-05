Elektrik, doğal gaz, su faturası... Hepsi düşecek

Tüm aboneler için geçerli. Elektrik, doğal gaz ve su için daha az para ödenecek. Küçük görünse de aylık toplam maliyet içerisinde birçok kişi için önemli bir kazanç sağlanmış olacak. Gerekmedikçe dışarıya çıkılmayan pandemi döneminde çok daha fazla zaman evlerde geçiriliyor. Dolayısıyla yaşam alanlarında harcanan elektrik, su, doğal gaz gibi kaynakların miktarlarında da aynı oranda artıyor. Bu kaynakların sıkça kullanılması faturaların da yüksek gelmesine neden oluyor. Birkaç küçük değişiklikle faturaların düşürülmesi sağlanabilir. Tüm tasarruf önlemlerini alanlar elektirik, su ve doğal gaz için daha az ödeme yapabilirler.

ELEKTİRK FATURASI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Evinizde gün içinde lamba kullanımını azaltabilirsiniz. Bunun için gün ışığından en çok faydalanabileceğiniz odayı, evinizde en çok zaman geçirdiğiniz yer neresiyle (salon, oturma odası, çalışma odası vb.) oraya taşıyabilirsiniz.

Kullanmadığınız elektronik eşyalarınızın fişlerini çekebilirsiniz. Çünkü çalışmıyor olsalar dahi, prize takılı oldukları sürece cihazlarınız elektrik harcamaya devam ediyor.

Buzdolabı kapağını uzun süre açık tutmamayı ve kapağı gün içinde sık sık açıp kapatmamayı deneyebilirsiniz. Sık açılan buzdolabı, soğutma işlemi yapabilmek için daha fazla enerji harcamaya başlıyor. Bu nedenle buzdolabı kapağınızın aralık kalıp kalmadığını kontrol edebilir; ara sıra kapı contalarının sağlam olup olmadığına da dikkat edebilirsiniz.

DOĞAL GAZ FATURANIZI DÜŞÜRÜN