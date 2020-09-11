Elektrik desteği yardımı nasıl alınır? 200 TL'ye varan elektrik faturası desteği! Elektrik desteği kimlere verilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturası desteği sunuyor. Şubat 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile düzenli sosyal yardım alan haneler için başlatılan "elektrik tüketim desteği" kapsamında da kronik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçları da karşılanıyor. Peki, Elektrik desteği yardımı nasıl alınır?

Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde devlet, elektrik faturası desteği veriyor. Elektrik desteği için öncelikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Elektrik kesintisi olması halinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca, elektrik tüketim desteğinden faydalanan hak sahiplerine başvuruları halinde kesintisiz güç kaynağı alımına yönelik yardım yapılabilir. Ancak hak sahiplerinin daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) kesintisiz güç kaynağı temin etmemiş olması gerekir. Peki, Elektrik tüketim desteği nasıl alınır? Elektrik destek yardımı kimlere verilir?

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamanın yanı sıra hak sahibi olmak için başka şartlar da aranmaktadır. Programdan faydalanabilmek için öncelikle şu 3 şart birlikte sağlanmalıdır.

1. 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğunuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyetleri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

2. 2828 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç engelli olarak Evde Bakım Yardımı almıyor olmanız gerekmektedir.

3. Kronik hastalığınız nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatınızı sürdürmek durumunda bulunduğunuzu ispatlamak için sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektrik tüketimi desteği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Ayrıca kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz. Muhtarlardan alacağınız muhtaçlık belgesi başvurunuzun olumlu görülmesi için çok önemlidir.

Başvuru sırasında aşağıdaki evrakları yanınızda götürmelisiniz:

Sizin ve hanedeki diğer kişilerin T.C. kimlik kartlarının fotokopisi

Güncel elektrik faturası

Başvuru dilekçesi

Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kaydolmaları gerekiyor. Vakfa kaydolduktan sonra geçerli T.C. kimlik kartınız ve elektrik faturanız ile beraber herhangi bir PTT şubesine gitmeli ve bilgilerinizi iletmelisiniz. Kimlik ve fatura bilgilerinizi iletildikten sonra PTT yetkilisi fatura yardımınızla ilgili sorgulama yapıyor. Elektrik faturası yardımı kapsamında nakdi bir yardım yapılmıyor. Yardım miktarı elektrik faturasından düşürülüyor.