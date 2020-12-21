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Elektrik borcu ile ilgili flaş karar! EPDK Başkanı resmen açıkladı...

21 Aralık 2020 Pazartesi - 10:54 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 11:23

Milyonlarca elektrik kullanıcısını ilgilendiren çok önemli kararı EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı. Yılmaz, "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde –yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek" dedi.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bütün dağıtım  şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren ve 1 Yönetmelik ile 4  adet Usul Esas'tan oluşan kalite mevzuatı paketini  kabul ederken   merakla beklenen tüketici hizmetleri yönetmeliği de kamuoyu görüşüne  açtı.
 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz  "Her iki yönetmelikte de kırmızı  çizgimiz kaliteli hizmet ve tüketici memnuniyeti" bu yeni dönemde  kaliteden taviz veren, tüketici mağduriyetine sebep olan şirketler  ağır cezalarla karşılaşacak" dedi.Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğini kamuoyu görüşüne açtıklarını ve  önümüzdeki günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu olarak karara  bağlayacaklarını belirten Başkan Yılmaz şunları söyledi: "Burada çok önemli yenilikler getiriyoruz. Örneğin 65 yaş üstü  aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul  gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden  abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için Cuma  günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki  gününde -yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak."
 
Başkan Yılmaz geçtiğimiz hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği ile  de elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını vurgulayarak,  elektrik kesintilerinin asgari düzeye indirileceğini açıkladı.
 
İşte Yılmaz'ın açıkladığı yeni dönemin uygulamaları:
 
Elektrik kesintileri azaltılacak
 
Başkan Yılmaz, yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı,  süre ve miktarında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek hem  teşvik edici hem de caydırıcı düzenleme yaptıklarını söyledi.
Kalite faktörü bileşenleri ile bu bileşenlerin ödül ve ceza  puanlama mekanizmasının, kullanıcı memnuniyetinin iyileştirilmesi  yönünde elektrik dağıtım şirketleri için daha fazla teşvik edici  olmasını beklediklerini kaydeden Yılmaz: "Kesinti sayı ve sürelerinde  iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek"  dedi.Kullanıcı memnuniyetinin artırılması için bağlantı talebinde  bulunan kullanıcı, inşaata ilişkin yapı ruhsatının sunulmasına dayalı  olarak elektrik dağıtım şirketleri ile bağlantı anlaşması yapabiliyor. Bağlantı anlaşmasının imzalanması ile elektrik dağıtım şirketleri  tarafından yapının inşa aşamalarının bir sistem ile takip edileceğini  vurgulayan Başkan Yılmaz: "Bir inşaatın bitimi ile elektrik alt  yapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projelerin  hazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanında  yapılacak. Bir İnşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale  getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek" dedi.
 
Cihaz hasarını dağıtım şirketi ödeyecek
 
Yeni dönemde tüketicilere sunulan elektriğin kaliteli ve  kesintisiz olması büyük önem taşıyor. Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında  kullanıcının cihazına hasar vermesi halinde, kullanıcının 30 gün  içinde dağıtım şirketine başvurması gerektiğini belirten EPDK Başkanı Yılmaz: "Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz  hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek" dedi.
 
İş kazası olan şirket bedelini ağır ödeyecek
 
Enerji sektöründe iş kazalarının önlenmesinin EPDK'nın öncelikleri  arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, elektrik dağıtım  şirketlerinde, her yıl basit yaralanmalardan ölüme kadar ciddi  sonuçlar doğuran birçok kaza meydana geldiğini ve bunların  sıfırlanması gerektiğine dikkat çekti. Bu kazaların engellenmesi için yeni uygulama döneminde kalite  faktörü parametreleri arasında iş sağlığı ve güvenliği göstergesine de  yer verdiklerini kaydeden EPDK Başkanı Yılmaz:  "Hem yöneticilerin hem  de çalışanların iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi hayati önem  taşıyor. Böylece elektrik dağıtım sektöründe can ve mal güvenliği  sağlanacak, iş gücü ve zaman kayıpları da azalacaktır. Ama bu konuda  gerekli adımları atmayan, iş güvenliği kültürüne kayıtsız kalan  şirketler  işçilerin kaza geçirmesi ve iş kazasında hayatını  kaybetmesi sonucunda ağır bir ceza ile karşılaşacak." dedi.

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